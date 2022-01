De Hoge Gezondheidsraad raadt een vierde prik van het coronavaccin aan voor mensen met een verzwakt immuniteitssysteem. Een formele beslissing moet nu worden genomen op een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke had twee weken geleden bekendgemaakt dat hij de Hoge Gezondheidsraad om een advies had gevraagd voor een vierde prik voor mensen met immuniteitsstoornissen. Intussen zijn de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad besproken op de Task Force Vaccinatie, zo schrijft Het Nieuwsblad. Er is nog geen advies openbaar gemaakt.

De vierde prik wordt nodig geacht voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het gaat onder meer om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen die chronische nierdialyse krijgen, bepaalde hiv-patiënten, mensen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren of patiënten die een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Het zou in totaal gaan om 300.000 à 400.000 mensen, die na hun basisvaccinatie tegen covid-19 minder antistoffen hebben aangemaakt.

"De vierde prik wordt bij mensen met een verzwakt immuunsysteem eigenlijk als de booster beschouwd", zegt Gudrun Briat, woordvoerster van de Task Force Vaccinatie, aan Belga. "De derde prik was voor hen onderdeel van de basisvacinatie. Die was nodig om bij hen hetzelfde effect te krijgen als mensen met een normale immuniteit."

Voorts wordt ook aangeraden om de 12- tot 17-jarigen met een verzwakte immuniteit van een derde prik te voorzien.

Een beslissing over het toedienen van de bijkomende prikken is nog niet genomen. Daarvoor is het wachten op een Interministeriële Conferentie (IMC) met de verschillende ministers van Volksgezondheid. Wanneer het IMC zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Als het licht op groen wordt gezet, kan de extra vaccinatieronde snel van start gaan. "Alles staat klaar. Het kan onmiddellijk worden opgestart", zegt Briat.

