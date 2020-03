Videoconsultaties kunnen hulp bieden bij praktische vragen met betrekking tot je gezondheid, wanneer de vaste huisarts moeilijk bereikbaar is én zeker wanneer men in de huidige uitzonderlijke omstandigheden, fysiek contact wil vermijden. Vanaf vandaag zet AXA artsen in die online raadpleegbaar zijn om zo de snelle uitbreiding van het coronavirus mee te helpen afremmen.

Jef Van In, CEO AXA Belgium: "In deze omstandigheden lijkt het ons niet meer dan normaal dat we ons bestaande platform voor videoconsultatie met dokters uitbreiden en gratis ter beschikking stellen in onze gemeenschappelijke strijd tegen het coronavirus. Zo nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op, en willen wij zeer concreet bijdragen aan #samentegencorona. Samen zijn we sterker tegen dit virus!"

De dienst is specifiek bedoeld voor wie zich ziek voelt en een vermoeden heeft besmet te zijn met het coronavirus. Daarom is de toegang tot deze dienst, net als voor klanten die een hospitalisatieverzekering bij AXA hebben afgesloten, de komende weken uitzonderlijk toegankelijk en volledig gratis tot het einde van de paasvakantie. Dit initiatief past in de aanbeveling om geen huisartsen te bezoeken, maar om telefonisch contact op te nemen.

Hoe videochatten met "Doctors Online"?

De patiënt kan via videoconsultatie met een dokter spreken. De dienst is 7 dagen per week beschikbaar, van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds.

Ga naar axa.be een neem contact op met ons om een videoconsultatie met een dokter aan te vragen.

U ontvangt dan een bevestiging van de afspraak per sms of e-mail, met een link en unieke toegangscode om door te gaan naar de virtuele wachtkamer.

Op het uur van de afspraak, zal de dokter de videoconsultatie opstarten. U heeft dus een computer, laptop, tablet of smartphone met een internetverbinding en een camera nodig.

De digitale videoraadplegingen met de dokters zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Deze service is eveneens beschikbaar voor Belgen die momenteel in het buitenland verblijven.

