In een recente studie gingen Amerikaanse onderzoekers na of een voedingspatroon rijk aan omega-3, in combinatie met al dan niet een de rmindering van de omega-6-vetzuren een invloed kan hebben op migraine.

Via vetachtige moleculen in de bloedbaan zouden deze omega 3-vetzuren een rol kunnen spelen in het behandelen van hoofdpijn. Omega-6-vetzuren zouden wel gezond zijn voor hart- en bloedvaten, maat in te grote hoeveelheden ook pijn en ontstekingen in de hand kunnen werken.

Daarom onderzochten de Amerikaanse vorsers de invloed van een dieet met meer omega-3 en minder omega-6 in een eerste groep, meer omega-3 maar niet minder omega-6 in een tweede groep, en een ongewijzigd dieet in een derde groep, op het optreden van hoofdpijn.

182 mensen namen aan de studie deel. Bij aanvang van de studie hadden ze gemiddeld 16 dagen per maand hoofdpijn. Aan de hand van vragenlijsten gingen de onderzoekers het voorkomen en de intensiteit van hoofdpijn na gedurende 16 weken.

Vier dagen minder hoofdpijn

Na afloop van deze periode daalde de frequentie en de ernst van de hoofdpijn in de groep die meer omega-3 kreeg. Diegenen waarbij gelijktijdig de inname van omega-6 werd verlaagd hadden 4 hoofdpijndagen per maand minder en 30 tot 40% uren minder hoofdpijn per dag. Bij de groep die wel meer omega-3 at, maar waarbij de omega-6 niet aangepast werden, nam het aantal hoofdpijndagen met 2 dagen af.

Opmerkelijk is wel dat de deelnemers aan deze afname van de frequentie, ernst en duur van de hoofdpijn geen toename van hun levenskwaliteit koppelen. 88% van de deelnemers aan de studie waren vrouwen, zodat de resultaten ook niet zonder meer mogen overgezet worden naar de mannelijke populatie.

De auteurs van de studie merken op dat de studie gebaseerd is op dieetaanpassingen en dit niet noodzakelijk wil zeggen dat het gebruik van supplementen dezelfde resultaten geeft. Dit zou echter wel nuttig zijn omdat het niet zo eenvoudig is om uitsluitend via de voeding voldoende omega-3-vetzuren in te nemen. Enkel vette vissoorten (zalm, makreel,...) zijn rijk aan omega-3, kabeljauw bijvoorbeeld bevat nagenoeg geen omega-3-vetzuren. Helaas worden de vette vissoorten die voor consumptie worden aangeboden vaak gekweekt, waardoor ze dikwijls heel wat minder omega-3-vetzuren bevatten. Dit gehalte hangt af van de voeding die de vis binnenkrijgt.

Via vetachtige moleculen in de bloedbaan zouden deze omega 3-vetzuren een rol kunnen spelen in het behandelen van hoofdpijn. Omega-6-vetzuren zouden wel gezond zijn voor hart- en bloedvaten, maat in te grote hoeveelheden ook pijn en ontstekingen in de hand kunnen werken.Daarom onderzochten de Amerikaanse vorsers de invloed van een dieet met meer omega-3 en minder omega-6 in een eerste groep, meer omega-3 maar niet minder omega-6 in een tweede groep, en een ongewijzigd dieet in een derde groep, op het optreden van hoofdpijn.182 mensen namen aan de studie deel. Bij aanvang van de studie hadden ze gemiddeld 16 dagen per maand hoofdpijn. Aan de hand van vragenlijsten gingen de onderzoekers het voorkomen en de intensiteit van hoofdpijn na gedurende 16 weken.Na afloop van deze periode daalde de frequentie en de ernst van de hoofdpijn in de groep die meer omega-3 kreeg. Diegenen waarbij gelijktijdig de inname van omega-6 werd verlaagd hadden 4 hoofdpijndagen per maand minder en 30 tot 40% uren minder hoofdpijn per dag. Bij de groep die wel meer omega-3 at, maar waarbij de omega-6 niet aangepast werden, nam het aantal hoofdpijndagen met 2 dagen af. Opmerkelijk is wel dat de deelnemers aan deze afname van de frequentie, ernst en duur van de hoofdpijn geen toename van hun levenskwaliteit koppelen. 88% van de deelnemers aan de studie waren vrouwen, zodat de resultaten ook niet zonder meer mogen overgezet worden naar de mannelijke populatie.De auteurs van de studie merken op dat de studie gebaseerd is op dieetaanpassingen en dit niet noodzakelijk wil zeggen dat het gebruik van supplementen dezelfde resultaten geeft. Dit zou echter wel nuttig zijn omdat het niet zo eenvoudig is om uitsluitend via de voeding voldoende omega-3-vetzuren in te nemen. Enkel vette vissoorten (zalm, makreel,...) zijn rijk aan omega-3, kabeljauw bijvoorbeeld bevat nagenoeg geen omega-3-vetzuren. Helaas worden de vette vissoorten die voor consumptie worden aangeboden vaak gekweekt, waardoor ze dikwijls heel wat minder omega-3-vetzuren bevatten. Dit gehalte hangt af van de voeding die de vis binnenkrijgt.