Staan er ons deze zomer, net als vorig jaar, een paar hittegolven te wachten? Die periodes met uitzonderlijk hoge temperaturen lijken almaar vaker voor te komen en aan intensiteit te winnen.

Hittegolven veroorzaken niet alleen vermoeidheid en ongemakken - migraine, zware benen, krampen, overmatig zweten... - ze zijn ook niet zonder gevaar. Eenmaal de 65 voorbij boeten de biologische mechanismen die je lichaamstemperatuur regelen aan doeltreffendheid in en neemt ook je dorstgevoel af. Bij grote hitte is het risico op hyperthermie (een hitteslag) of uitdroging dus reëel.

Het komt eropaan je huis zo koel mogelijk te houden, zonder daarom een duur en energieverslindend aircosysteem te laten installeren. Nu woningen almaar beter geïsoleerd zijn, hebben ze de neiging om de warmte vast te houden eenmaal die binnen is geraakt. "Je moet dus vermijden dat de hitte en de zonnestralen je woning binnendringen", zegt Jonas Moerman, energieconsulent bij Ecoconso. "Laat je daarbij inspireren door wat ze in de Provence of in warme landen doen: hou overdag alles dicht. Sluit deuren en ramen, sluit langs de buitenkant luiken en rolluiken. Heb je die niet? Dan kan om het even welk voorwerp - een karton, een kamerscherm, een plant... - dat je buiten voor je raam plaatst waar het meeste zonlicht door valt, helpen om de temperatuur in huis lager te houden. "Binnen je overgordijnen dichttrekken is niet zinloos, maar een pak minder efficiënt." Heb je geen zonwering of luifel aan grote raampartijen, plaats er dan aan de buitenkant een parasol of partytent voor.

Goedkoop alternatief

Op de warmste uren van de dag hou je je huis dus potdicht, om het vervolgens weer open te gooien en tocht binnen te laten zodra de buitentemperatuur zakt. Wacht lang genoeg, want anders dan vaak gedacht is het buiten niet het heetst tussen 12 uur en 14 uur, maar wel rond 17 uur, wanneer de zon de lucht al de hele dag heeft opgewarmd. Het koelst is het tussen 5 uur en 9 uur 's ochtends. Vandaar dat je je ramen best pas na 22 uur openzet - bijvoorbeeld wanneer je naar bed gaat - om ze na het ontbijt opnieuw te sluiten.

"De beste manier om je huis te koelen is het te verluchten met behulp van verticale tocht. Als er geen gevaar is voor een inbraak, zet dan een raam of deur op de benedenverdieping open en een ander raam op een zo hoog mogelijke verdieping. Door de luchtcirculatie zal de warmte ontsnappen door de opening dicht bij het dak." Is je huis uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem, dan is het verstandig om dat systeem zo af te stellen dat het enkel buitenlucht aanvoert tijdens de koelste uren.

Houdt de hittegolf aan, dan zal de temperatuur in huis onvermijdelijk oplopen. Zorg voor een ventilator, leg er een natte handdoek voor of zet er een fles ijskoud water voor: daardoor zal de binnenlucht toch enigszins afkoelen. "Nóg efficiënter is een zogenaamde aircooler. Die werkt ook op basis van waterverdamping, maar vreet veel minder energie dan een airco en is dus aanzienlijk goedkoper", benadrukt de consulent. Zo'n toestel blaast lucht door een koelelement en wordt gevoed door een waterreservoir, waardoor de binnentemperatuur met 4 tot 10°C daalt.

"Haal in geen geval een mobiele airco in huis: om de warme lucht die zo'n toestel uitstoot af te voeren, moet je een buis door je raam naar buiten hangen. Dat raam moet je dus gedeeltelijk open laten. Absoluut geen efficiënte manier van doen."

