95% van de diëten is gedoemd te mislukken. Om je ideale gewicht te behouden of te bereiken, leg je jezelf beter geen draconische eetregels op. Leer liever je eigen eetgewoonten te ontcijferen.

Voor velen is een dieet een verplicht opstapje naar de zomer. In deze periode wordt elk hapje op het bord gewogen en omgerekend in calorieën. En wordt voedsel gekozen voor de voedingswaarde en niet voor de smaak (daar zijn de fletse, in water gekookte groenten weer!). Niet leuk en evenmin opbeurend. En uiteindelijk ook contraproductief.

...