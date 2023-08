Veel mensen zien op tegen een tandartsbezoek. Helemaal als bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling nodig is. Terwijl die, dankzij de verdoving, het vrij pijnloos verloopt. Is een verdoving altijd nodig? Hoe lang duurt het voor een verdoving is uitgewerkt? En wanneer mag je weer eten?

Is een verdoving bij de tandarts nodig?

Als je meer schrik hebt van de prik die nodig is voor de verdoving, dan van de ingreep, kan je, in overleg met jouw tandarts, eventueel voor een ingreep zonder verdoving kiezen. Een verdoving is niet steeds absoluut noodzakelijk.

Hoe gaat een verdoving in zijn werk?

De verdoving wordt plaatselijk ingespoten en bestaat uit een klein prikje met verdovingsmiddel. De werking van de zenuw wordt tijdelijk geblokkeerd. Hierdoor voel je geen pijn of prikkelingen meer. Het kan zijn dat je na de verdoving nog wel pijn voelt, geef dit aan. Dan kan je tandarts extra verdoving toedienen.

Hoe lang duurt het voor een verdoving is uitgewerkt?

Het duurt enkele minuten voordat de verdoving begint te werken. Door de verdoving kun je wat tintelingen in je wang, lip en mond voelen. De verdoving zal na je behandeling nog een aantal uren doorwerken. Bij de meeste mensen duurt het zo'n twee tot drie uur. Bij de een is het korter, bij de ander duurt het wat langer. Er zijn geen trucjes om ervoor te zorgen dat de verdoving sneller uitgewerkt is.

Mag je meteen eten en drinken na een verdoving bij de tandarts?

Direct na de behandeling mag je in principe weer drinken en eten. Hou er wel rekening mee dat je lippen, wang en mond nog een tijd gevoelloos kunnen zijn. Pas dus op met hete dranken en kauwen. Voordat je het weet bijt je op je wang of tong of verbrand je je mond. Beter kun je dus een paar uur wachten totdat de verdoving uitgewerkt is.

Kun je bijwerkingen krijgen van een verdoving bij de tandarts?

Bij alle geneesmiddelen kan je last krijgen van bijwerkingen, dus ook van een verdoving bij de tandarts. De kans op bijwerkingen is klein, maar ieder lichaam reageert anders. Bij veel mensen gaat tijdelijk de mond wat scheef hangen door de verdoving. Geef ook altijd bij je tandarts aan welke medicijnen je gebruikt, zeker wanneer je bloedverdunners neemt. Het is belangrijk dat de tandarts dat weet.

Bron: Plusonline.nl

