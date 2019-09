De draad van je leven weer opnemen na kanker, een ongeluk of een aanslag, is lang niet evident. Soms bemoeilijken psychologische problemen - vaak omschreven als het overleverssyndroom - het verwerkingsproces.

Nu en dan verloopt een herstel niet zoals verhoopt. "Een paar jaar geleden stelden artsen bij papa longkanker vast", vertelt Camille. "De diagnose kwam keihard aan, maar gelukkig werd de kanker in een vrij vroeg stadium ontdekt. Er werd een longkwab weggenomen, gevolgd door een zware behandeling, waarna de ziekte uiteindelijk wegbleef. Maar daarmee waren de problemen niet van de baan: papa was dan wel genezen van kanker, hij was niet meer de man die hij vroeger was. Hij was uitgeblust, zwijgzaam, neerslachtig, had in niets plezier. Hij begon zelfs terug te roken, iets wat in zijn toestand neerkwam op zelfmoord. Dat zag ik trouwens niet verkeerd: de kanker kwam terug."

