Verband tussen vitamine D en fitheid van hart en longen

De studie laat zien dat hogere vitamine D-gehaltes samengaan met een beter uithoudingsvermogen. "We weten ook uit eerder onderzoek dat vitamine D positief effect heeft op hart en botten", zegt Amr Marawan, onderzoeker aan de Virginia Commonwealth University in Virginia (VS). "Het is belangrijk een normaal tot hoog vitamine D-gehalte te hebben. Dat kan via dieet, supplementen en een verstandige blootstelling aan de zon."

Dat vitamine D nodig is voor gezonde botten, is veelal bekend. Maar er komt steeds meer bewijs dat het ook elders in het lichaam een rol speelt, zoals bij het hart en de spieren.

Zuurstof

Cardiorespiratoire fitness, een betrouwbare aanwijzing voor fysieke fitheid, is de kracht van het hart en de longen om de spieren van zuurstof te voorzien tijdens inspanning. Mensen met een betere cardiorespiratoire conditie zijn gezonder en leven langer. De cardiorespiratoire fitheid is te meten door te kijken naar het zuurstofgebruik tijdens inspanning.

De onderzoekers concluderen dat er een relatie is tussen een hoger vitamine D-gehalte en cardiorespiratoire fitheid bij zowel mannen als vrouwen, los van leeftijd, etniciteit, body mass index en rookgedrag. Ook bij mensen met hoge bloeddruk en diabetes was dit effect zichtbaar.

Marawan benadrukt dat op grond van de onderzoeksresultaten niet geconcludeerd kan worden dat vitamine D automatisch leidt tot een betere conditie. "Maar er was een sterke, consistente link tussen een stijgend vitamine D-gehalte en toegenomen fitheid. Dat wijst er eens te meer op dat voldoende vitamine D, wat soms lastig is in koude, bewolkte gebieden waar mensen minder zon krijgen, belangrijk is."

Intoxinatie

Marawan wijst er wel op dat teveel vitamine D kan leiden tot intoxinatieverschijnselen zoals misselijkheid, overgeven en zwakte. "Het is niet zo dat meer vitamine D altijd beter is. Anders dan bij dieet of blootstelling aan zon, kunnen te hoge doses supplementen leiden tot vergiftiging. Daar moet voorzichtig mee omgegaan worden."