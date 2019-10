Cataract is een van de voornaamste oogziekten die voor visuele achteruitgang zorgt bij 50-plussers. Door de troebele lens tijdig te vervangen door een helder exemplaar verbetert niet alleen het zicht maar ook de totale rijvaardigheid gaat erop vooruit, zo blijkt nu uit een nieuwe studie met een rijsimulator.

Het aantal oudere chauffeurs op de wegen neemt al jaren toe. Maar ook oogziekten komen in deze groep vaker voor, wat hun deelname aan het verkeer kan bemoeilijken. Cataract is een van de voornaamste oorzaken van minder accuraat rijgedrag maar tegelijk is dit ook een van de aandoeningen die vlot kunnen verholpen worden door een chirurgische ingreep. Daarbij wordt de troebele lens vervangen door een kunstlens. Toch wilden onderzoekers ook concreet nagaan welke impact deze operatie heeft op de rijkwaliteiten zoals reactiesnelheid, juist anticiperen, defensief rijgedrag enzovoort.

Snelheidslimiet

Om de voordelen van de ingreep op rijvaardigheid beter in te schatten organiseerden onderzoekers van de University of Western Australia (Perth) een uitgebreide test bij 44 mensen met cataract aan beide ogen. Zij waren gemiddeld 72 jaar oud. Zij deden een rijtest met een simulator voor, en na de cataractingreep van het eerste oog en vervolgens na de operatie van het tweede oog. De simulator testte een hele waaier aan vaardigheden zoals het respecteren van de snelheidslimiet, het inschatten van de verkeersdrukte, de reacties op onverwachte situaties zoals het plots oversteken van voetgangers of invoegende auto's.

Minder crashes

Dat leverde opmerkelijke resultaten op. Zo hielden bestuurders die scherper zagen zich beter aan de snelheidsbeperkingen en weken ze veel minder van hun rijstrook af. Ook het aantal bijna ongevallen en echte crashes (op de simulator) nam met bijna de helft af na de tweede ingreep. Deze studie bevestigt hiermee eerder onderzoeken zonder simulator en hoopt dat dit zorgverleners zal stimuleren om bestuurders met cataract sneller door te verwijzen voor een ingreep. "Rijvaardigheid hangt immers niet alleen af van gezichtsscherpte", verklaarde hoofdonderzoeker dr. Jonathan Ng aan Reuters Health.