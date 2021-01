Veertig procent clusterbesmettingen komt uit bedrijven

In de laatste week van 2020 werd 40 procent van de clusterbesmettingen - waarbij twee of meer besmettingen aan elkaar gelinkt kunnen worden - gevonden in bedrijven. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© iStock

"Individuele besmettingen vinden het vaakst in gezinsverband plaats", aldus biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). "Maar die eerste besmetting vindt wel vaak op de werkplaats. Daarom blijven we hameren op thuiswerk". Het probleem ontstaat volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano vooral wanneer pauze wordt genomen. "Samen eten in de kantine, koffiedrinken aan de automaat... Dan gaat het mondmasker nog te gemakkelijk af". "Individuele besmettingen vinden het vaakst in gezinsverband plaats", aldus biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). "Maar die eerste besmetting vindt wel vaak op de werkplaats. Daarom blijven we hameren op thuiswerk". Het probleem ontstaat volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano vooral wanneer pauze wordt genomen. "Samen eten in de kantine, koffiedrinken aan de automaat... Dan gaat het mondmasker nog te gemakkelijk af".