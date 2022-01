Vanaf 1 maart wordt de booster verplicht voor een geldig vaccinatiecertificaat, ten laatste vijf maanden na de tweede prik. Dat zei eerste minister Alexander De Croo vrijdag op de persconferentie na het Overlegcomité.

Het Overlegcomité kwam vrijdag overeen dat je vanaf 1 maart bij het tonen van het CST, enkel nog groen zal krijgen indien je je boosterprik van het coronavaccin hebt gekregen. Er geldt enkel een uitzondering indien het basisvaccin minder dan vijf maanden voordien werd toegediend. Ook het herstelbewijs voor wie ooit besmet is geweest met covid, zal vanaf 1 maart nog maar vijf maanden van kracht blijven.

Op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité benadrukte premier Alexander De Croo dat het CST een belangrijk instrument is, maar dat het er absoluut niet voor de eeuwigheid is. Indien zich na de omikrongolf een stabilisering voordoet van de besmettingen en van de situatie in de ziekenhuizen, zal het gebruik van het CST tegen het licht worden gehouden. "We zullen het geen dag te lang gebruiken", aldus de premier.

Vicepremier Vandenbroucke lijkt alvast niet zo overtuigd dat het CST snel zal verdwijnen. "Het CST blijft een heel belangrijk instrument. Als u het mij vraagt zal het nog lang een heel belangrijk instrument blijven", zei hij op Terzake.

