Omdat de maatregelen binnenkort wat versoepeld worden, is het nu wel aangeraden om een mondmasker te dragen. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie verklaard.

In de eerste fase was het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen thuis bleven en afstand hielden om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, klinkt het.

Nu de maatregelen stap voor stap worden afgebouwd, moeten vijf basisprincipes gerespecteerd worden en mondmaskers zijn daar een element van, aldus Van Gucht.

Die vijf principes zijn:

Blijf binnen, zeker als je ziek bent.

Was regelmatig je handen met water en zeep.

Blijf op 1,5 meter afstand van anderen.

Beperk sociale contacten.

En draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen waar die 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

Van Gucht benadrukt dat de mondmaskers een bijkomend element zijn, maar de andere basisprincipes niet vervangen.

Lees ook: Zelf mondmaskers maken

In de eerste fase was het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen thuis bleven en afstand hielden om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, klinkt het. Nu de maatregelen stap voor stap worden afgebouwd, moeten vijf basisprincipes gerespecteerd worden en mondmaskers zijn daar een element van, aldus Van Gucht.Die vijf principes zijn: Blijf binnen, zeker als je ziek bent. Was regelmatig je handen met water en zeep. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen. Beperk sociale contacten. En draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen waar die 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Van Gucht benadrukt dat de mondmaskers een bijkomend element zijn, maar de andere basisprincipes niet vervangen.