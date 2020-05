Als er een heropflakkering zou zijn van het coronavirus, dan hebben we niet veel andere opties dan opnieuw een afstand te gaan creëren tussen mensen. Dat stelt viroloog Steven Van Gucht.

"De realiteit is dat er nog steeds geen werkzaam medicijn of vaccin is. We zijn dus zeer beperkt in onze middelen om dit virus te bestrijden", verklaart Van Gucht. "Momenteel zetten we alles in op het detecteren van nieuwe besmettingen, het opsporen van de contacten en het vragen aan die contacten om zich een tijdje te isoleren."

Als er toch een nieuwe golf van besmettingen zou komen, zijn er geen andere opties om opnieuw over te gaan tot een lockdown. Maar die kan er volgens de viroloog wel anders uitzien. Zo kan er op een selectievere manier afstand gecreëerd worden, op basis van de nieuwe inzichten, klinkt het. "Misschien zouden niet alle maatregelen opnieuw geïmplementeerd moeten worden. Er is een mogelijkheid dat we dat eerder regionaal kunnen organiseren als een heropflakkering regionaal zou zijn", oppert Van Gucht. Hij benadrukt dat afstand creëren momenteel het enige wapen is tegen het virus.

