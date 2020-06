In het UZ Leuven is eind mei voor het eerst in Europa een nieuw type draadloze minipacemaker (Micra-pacemaker) geplaatst bij een patiënt. Dit nieuwe apparaat stelt chirurgen in staat voortaan 40 procent van de patiënten die een pacemaker nodig hebben te helpen met deze technologie, tegenover slechts 16 procent voorheen.

De ontwikkeling van de draadloze pacemaker in 2009 was een grote revolutie in de geschiedenis van de pacemaker. De operatie is bij zo'n kleine pacemaker veel minder ingrijpend dan bij een gewone pacemaker en het aantal complicaties verminderde hierdoor met 63 procent.

UZ Leuven startte in 2015 als eerste Belgische ziekenhuis met de plaatsing van de minipacemaker. Het is in ons land ondertussen het ziekenhuis met de grootste ervaring en behoort in Europa tot de top vijf. Het Leuvense ziekenhuis werkte ook actief mee aan de ontwikkeling van de nieuwe pacemaker.

Betere levenskwaliteit

Terwijl de eerste generatie van het toestel slechts in een kamer de hartactiviteit meet, doet het nieuwe toestel dat ook in de voorkamer en is zo in staat om de elektrische activiteit tussen voorkamer en kamer te coördineren. Hierdoor wordt het normale hartritme hersteld en de levenskwaliteit van de patiënt verbeterd.

De tweede generatie van de Micra draadloze pacemaker © Medtronic

De nieuwe pacemaker werd intussen bij twee patiënten geplaatst. Beide operaties verliepen vlot en de patiënten stellen het goed. Voorlopig wordt het apparaat alleen in het kader van klinische studies gebruikt en financiert het UZ Leuven het toestel zelf. De technologie wordt in ons land nog niet terugbetaald.

Na het UZ Leuven kreeg maandagmorgen ook een patiënt in het UZ Brussel met succes een dergelijke minipacemaker ingeplant. "Ook deze patiënt stelt het goed", aldus Gina Volkaert, woordvoerster van het Brusselse universitaire ziekenhuis. Het UZ Leuven en het UZ Brussel zijn momenteel de enige twee expertisecentra in ons land die deze technologie mogen gebruiken. Ook het UZ Brussel heeft hiervoor eigen middelen aangewend via zijn Innovatiefonds.

