Ook UZ Leuven past haar bezoekregeling aan: vanaf vandaag/dinsdag is er geen bezoek meer toegelaten. Onder andere ouders die hun baby of kind willen bezoeken, krijgen wel een uitzondering. De maatregel geldt minstens tot maandag 16 november, maar kan verlengd worden.

In een aantal ziekenhuizen, onder meer in Antwerpen en Brussel, was het sinds vorige week al niet meer mogelijk om op bezoek te komen. Ook UZ Leuven past nu haar bezoekregeling aan. Vanaf dinsdag is er geen bezoek meer mogelijk, en dit alvast tot maandag 16 november. De maatregel kan indien nodig nog verlengd worden.

Er gelden wel een aantal uitzonderingen: zo mogen ouders hun kind of baby wel nog komen bezoeken op de afdelingen pediatrie, materniteit en neonatalogie. Ook dichte familie van patiënten aan hun levenseinde, die op niet-palliatieve afdelingen liggen, kan nog op bezoek komen.

Vanaf morgen/woensdag kunnen familieleden wel nog terecht aan de heen-en-weer-desk om persoonlijke spullen af te geven of vuile was op te halen.

Ondertussen blijft het aantal opgenomen patiënten met een coronabesmetting nog steeds stijgen in UZ Leuven.

In een aantal ziekenhuizen, onder meer in Antwerpen en Brussel, was het sinds vorige week al niet meer mogelijk om op bezoek te komen. Ook UZ Leuven past nu haar bezoekregeling aan. Vanaf dinsdag is er geen bezoek meer mogelijk, en dit alvast tot maandag 16 november. De maatregel kan indien nodig nog verlengd worden.Er gelden wel een aantal uitzonderingen: zo mogen ouders hun kind of baby wel nog komen bezoeken op de afdelingen pediatrie, materniteit en neonatalogie. Ook dichte familie van patiënten aan hun levenseinde, die op niet-palliatieve afdelingen liggen, kan nog op bezoek komen.Vanaf morgen/woensdag kunnen familieleden wel nog terecht aan de heen-en-weer-desk om persoonlijke spullen af te geven of vuile was op te halen. Ondertussen blijft het aantal opgenomen patiënten met een coronabesmetting nog steeds stijgen in UZ Leuven.