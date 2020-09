Neurologen en neurochirurgen van het UZ Gent hebben een onderhuidse neurostimulator ingeplant die epilepsieaanvallen geleidelijk kan onderdrukken. Het gaat om een primeur voor de Benelux. De stimulator is een nieuwe en veel minder ingrijpende oplossing voor patiënten die niet in aanmerking komen voor klassieke chirurgie of medicatie.

Epilepsiepatiënten zijn niet altijd geholpen door zware chirurgische ingrepen en een op de drie patiënten is niet gebaat bij een normale behandeling met medicatie. De neurostimulator vermindert epilepsieaanvallen of kan ze zelfs voorkomen. In maart is het apparaat in het UZ Gent voor de eerste keer geïmplanteerd bij een epilepsiepatiënt.

De resultaten zijn gunstig. "De patiënt geeft nu, bijna zes maanden later, aan dat de aanvallen aanzienlijk lichter zijn en minder frequent voorkomen", evalueren professor Paul Boon en neurochirurg Frank Dewaele. "We zien een duidelijke verbetering."

De neurostimulator werkt met een combinatie van een pulsgenerator en elektroden. De instellingen van de pulsgenerator zijn gepersonaliseerd en sturen de elektroden op de schedel aan. Vanuit de elektroden vertrekken elektrische stromen die door de schedel gaan naar de zone waar de epileptische aanvallen ontstaan. Die stromen beïnvloeden de aanvallen, een techniek die neuromodulatie heet.

De ingreep om de pacemaker en elektroden te plaatsen is technisch gezien niet heel complex. Aan de hand van neuronavigatie wordt eerst de exacte zone van de oorsprong van de epileptische aanvallen gezocht. Daar maken artsen een sneetje in de huid en plaatsen ze de elektroden op de schedel. Ook de pacemaker en de kabeltjes implanteren de artsen onderhuids.

De resultaten zijn veelbelovend en het UZ hoopt meer patiënten te helpen met de nieuwe behandeling.

