Bru-BRAIN, het expertisecentrum van het UZ Brussel voor patiënten met geheugenproblemen, is dinsdag officieel erkend als lid van het European Alzheimer Disease Consortium (EADC). Om toe te mogen treden tot EADC moeten leden een aantoonbare traditie hebben van internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

Het doel van het netwerk van Europese expertisecentra is om de kennis over Alzheimer te vergroten om zo de ziekte beter te behandelen en in de toekomst zelfs te voorkomen. Bru-BRAIN zal nu haar kennis delen met het Europese netwerk en zal haar expertise delen, want het wetenschappelijk onderzoek staat niet stil. Momenteel lopen er negen doctoraatstrajecten en verscheidene onderzoeksprojecten die verbonden zijn aan het expertisecentrum van het UZ Brussel.

"Bru-BRAIN maakt nu deel uit van een internationaal consortium waardoor we als eerste op de hoogte zijn van nieuwe trends en ontwikkelingen wat het smeden van internationale onderzoekssamenwerkingen zal vergemakkelijken", legt dokter Peggy Papeleu, manager van Bru-BRAIN, uit.

In België hebben naar schatting vandaag meer dan 200.000 mensen dementie. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en is goed voor 70% van de gevallen. Binnen Bru-BRAIN werken artsen en andere zorgverleners zoals (neuro)psychologen en ergotherapeuten van de diensten Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie, samen om de beste zorg te garanderen voor de patiënten met geheugenproblemen. Bru-BRAIN biedt als een van de twaalf door het RIZIV-erkende centra in België ook aangepaste revalidatieprogramma's aan.

