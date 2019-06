Bijna één op de twee volwassenen krijgt er ooit mee te maken. Vrouwen zijn er beduidend gevoeliger voor, maar ook mannen ontsnappen er niet aan. Wat kan je zoal doen om deze vervelende infectie te counteren?

"Vrouwen worden meer door urineweginfecties geplaagd omdat hun plasbuis een heelstuk korter is dan die van mannen. Ook de afstand tot de aars, en dus de bacteriën uit onzedarmen, is kleiner dan bij mannen. Deze bacteriën kunnen zich bij vrouwen dan ook vlotter een weg banen naar de plasbuis en zo naarde blaas", verduidelijkt uroloog dr. NeleToussaint (ZNA Middelheim). De meest voorkomende ziekteverwekker is de E. colibacterie. "Deze bacteriesoort beschikt over iets datop minuscule haartjes lijkt, die zich makkelijkvasthechten aan de blaaswand. Als je dan onvoldoende drinkt en je blaas niet volledig leegplast, kunnen deze bacteriën zich op de blaaswand hechten (koloniseren) en zo een blaasontsteking veroorzaken."

Risicofactoren

Een aantal risicofactoren verhoogt de kansdat dit scenario zich voltrekt. "Te weinig drinken is de grootste oorzaak. Dat verklaart ookwaarom deze infecties pieken in de zomer.

Dan verliezen we meer vocht, dat niet altijdwordt gecompenseerd door extra water.

Ook de menopauze en post-menopauzevraagt extra waakzaamheid. De dalende hormonenproductie in deze levensfase verandertde vaginale flora en verdunt het slijmvlies vande vagina en de plasbuis. Precies dat slijmvlies vormt ook een natuurlijke barriëre tegen bacteriën. Bij vrouwen die erg veel urineweginfecties hebben- meer dan drie keerper jaar- wordt daarom vaak gekozen vooreen lokale hormonale crème of andere preparaten om het vaginale slijmvlies herstellen.Een onvolledige blaaslediging door een blaas-,baarmoeder- of darmzakking kan eveneenseen rol spelen, net als blaas- of nierstenen eneen verminderde weerstand.

Wel of geen klachten

Voel je pijn bij het plassen, moet je plots heelvaak heel kleine plasjes doen, of is er bloed inde urine, dan heb je wellicht een blaasontsteking.

Heb je daarbij ook koorts, dan kan ditwijzen op een infectie van de hogere urinewegen (nierbekkenontsteking) of bij de man opeen prostaatontsteking. Dit moet zeker snelworden behandeld. Een gewone blaasontsteking bij een gezonde vrouw kan vanzelf overgaan door goed te drinken. Indien dit niet hetgeval is, moet een antibioticabehandelingworden opgestart. Bij terugkerende infectiesmoet wel worden onderzocht of er geen andere onderliggende oorzaken zijn.

Niet elke urineweginfectie geeft klachten. Soms vinden we bij een urineonderzoek bacteri'n terug maar geen ontstekingscellen.Dan is er geen behandeling nodig. Maar infecties zonder klachten kunnen ook geruisloosuitmonden in een nierbekkenontsteking.

Zo kan je je beschermen

1. Veel drinken.

Drink minstens 1,5 tot 2 literwater per dag. Veel drinken en plassenvolstaat vaak om te voorkomen dat de bacteriën zich op de blaaswand vasthechten.

2. Vitamine C.

Ook deze vitamine maakt deblaaswand zuurder en dus minder vatbaar voor bacteriën. Een geconcentreerdevorm - tabletten − is in dit geval werkzamerdan voeding die rijk is aan vitamine C, maarook die inname kan helpen.

3. De juiste hygiëne.

Intieme hygiëne metzeep of bepaalde producten die gepromoot worden voor de vrouwelijke hygiëne,verstoren de vaginale flora. Je wast je beteralleen met water. Katoenen ondergoed isbeter dan synthetisch, dat kan irriteren. Ookinlegkruisjes kunnen voor irritatie zorgen enzo de vaginale barrière aantasten. Bij mannen is de hygiëne erg belangrijk, ook onderde voorhuid kunnen bacteriën huizen dievia de plasbuis naar boven gaan.

4. Plassen voor en na het vrijen.

Seksueelcontact kan urineweginfecties verder inde hand werken doordat er bij de penetratie ook bacteriën in de plasbuis kunnen terechtkomen. Vandaar dat vrouwen wordtaangeraden om voor en na het vrijen te plassen. Bij vrouwen bij wie de infectie steedsgelinkt is aan seksueel contact, kan het helpen om na het vrijen telkens preventief eenmalig een antibioticum in te nemen.

5. De juiste plashouding.

Van een vuile wcbril krijg je geen urineweginfectie, welvan een verkeerde plashouding. Veel vrouwen hangen zo'n beetje boven het toilet,maar dan ontspan je onvoldoende je bekkenbodem en plas je je blaas niet leeg. Jekan dus beter voluit gaan zitten.