We leven in een digitaal tijdperk waarbij de communicatiekanalen non-stop aan staan. Dat zorgt ervoor dat loskoppelen steeds moeilijker wordt. Als je op kantoor werkt, is er een fysieke scheiding tussen werk en privé, waardoor je gemakkelijker de verbinding verbreekt. Nu thuiswerken genormaliseerd is, blijkt het voor sommigen een uitdaging om aan het eind van de werkdag te 'unpluggen'.

Internationaal rekruteringskantoor Robert Walters deelt enkele tips om je na de kantooruren los te koppelen van je werk.

Zorg voor een afsluitritueel

Aan het einde van je werkdag is het belangrijk om een vast afsluitritueel te creëren. Dit helpt om je werk 'op kantoor' achter te laten, ook al is je kantoor thuis. In feite vervang je hierbij het traditionele einde van de werkdag dat we allemaal gewoon zijn: het woon-werkverkeer. Maak bijvoorbeeld elke dag een wandeling, wissel je werktenue naar een comfortabele outfit of plan je avondeten op een vast moment.

Beantwoord geen mails na de werkuren

Veel werknemers voelen druk om altijd beschikbaar te zijn en ook na de kantooruren de mailbox te checken, maar eigenlijk is dat geen goede gewoonte. Weersta de neiging om s' avonds nog e-mails te beantwoorden door echt los te koppelen tot de volgende ochtend. Zo kun je de stress van de werkdag volledig loslaten en voel je je de volgende dag opnieuw opgeladen.

Leg je werk uit het zicht

Het 'uit het oog, uit het hart' principe is dé manier om gemakkelijk los te koppelen van je werkdag. Als je jouw werktas of laptop ziet liggen in huis, denk je automatisch aan het werk dat je moet doen. Door werkgerelateerde zaken eenvoudigweg op te bergen, voorkom je dat je steeds opnieuw getriggerd wordt door je to-do lijst. Zorg ervoor dat je werkplek aan het eind van de dag proper en opgeruimd is, en berg die laptop weg.

Accepteer je grenzen

We kennen allemaal dagen waarbij er niet genoeg uren zijn om door onze to-do lijst te geraken. Het is belangrijk om dit te accepteren en jezelf niet onder druk te zetten om alles op een dag af te krijgen. Geef prioriteit aan dringende taken en schuif je andere taken door naar de volgende dag. Er zullen altijd zaken zijn die jouw aandacht vereisen, dus schrijf aan het einde van de werkdag gewoon een nieuwe takenlijst voor de volgende dag. Zo voorkom je dat je de rest van de avond aan onafgewerkte taken zit te denken.

Ontkoppelen na een werkdag is de sleutel tot een gezond evenwicht tussen werk en privé. Stel grenzen, overbelast jezelf niet en geniet van je vrije tijd. Na enige oefening kun je je thuiswerkdagen optimaal benutten en je na het werk echt unpluggen en ontspannen.

