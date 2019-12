In België kregen 640 vrouwen in 2018 te horen dat ze baarmoederhalskanker hebben en 235 vrouwen stierven aan de ziekte. Daarmee is baarmoederhalskanker de 4de belangrijkste kanker voor jonge vrouwen in ons land. Sciensano roept op tot een georganiseerde screening in alle landsdelen.

Sciensano voerde met de steun van Stichting tegen Kanker een studie uit in samenwerking met het International Agency for Research on Cancer (IARC). Van de 570.000 vrouwen die wereldwijd met baarmoederhalskanker te kampen hebben, komt bijna 85% van de gevallen uit lage-loonlanden. De socio-economische toestand van een land beïnvloedt het aantal baarmoederhalskankers: hoe rijker een land, hoe minder baarmoederhalskanker er voorkomt. In landen met een goede screening (zoals Noord-Amerika, West-Europa, Nieuw-Zeeland en Australië) is het aantal baarmoederhalskankers doorgaans lager dan in vergelijkbare landen die er niet in slagen om de screening op een effectieve manier te organiseren.

"In België krijgt ongeveer 1 vrouw op 100.000 baarmoederhalskanker voor haar 75ste verjaardag. Van alle vrouwelijke kankers in ons land is 2% baarmoederhalskanker. Zo komt baarmoederhalskanker op de 14de plaats van alle vrouwelijke kankers in België. Bij jonge vrouwen van 25 tot 44 jaar is het echter de 4de belangrijkste kanker", zegt Marc Arbyn van de eenheid Kankerepidemiologie, Kankercentrum van Sciensano en eerste auteur van deze studie.

Humaan papillomavirus als belangrijkste oorzaak

Deze studie van Sciensano en IARC vormt een beeld van het aantal gevallen van baarmoederhalskanker en het aantal overlijdens door baarmoederhalskankerin de wereld. Het humaan papillomavirus (HPV) is de belangrijkste oorzaak van deze kanker. In 2018 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een wereldwijde oproep om een einde te maken van baarmoederhalskanker als een probleem voor de volksgezondheid. De ambitie is om de preventie van baarmoederhalskanker te verbeteren door tegen 2030 minstens:

90% van de meisjes te vaccineren tegen de leeftijd van 15 jaar

70% van de vrouwen van 35 tot 45 jaar 2 keer te screenen

90% van gevonden letsels die wijzen op een voorloper van baarmoederhalskanker direct te behandelen.

België heeft nood aan een geüniformeerd programma

In België zijn de regio's verantwoordelijk voor de georganiseerde preventie van baarmoederhalskanker. Zo is er in Vlaanderen:

een officieel opsporingsprogramma, waarbij alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aangemoedigd worden om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.

een gratis HPV-vaccinatie in het 1ste middelbaar voor meisjes, met een vaccinatiegraad van meer dan 80%. Deze gratis vaccinatie werd recent uitgebreid naar jongens.

In Wallonië en Brussel:

is er momenteel nog geen officieel opsporingsprogramma, maar is de aanvraag om ermee van start te gaan lopende. In afwachting zijn er wel sensibiliseringscampagnes.

is een HPV-vaccinatie gratis in het 2de middelbaar voor meisjes, met een vaccinatiegraad van 30%. Deze gratis vaccinatie werd recent uitgebreid naar jongens.

Daarnaast is er in het hele land een opportunistische HPV-vaccinatie van meisjes van 12-18 jaar die nog niet zijn gevaccineerd in het kader van regionale vaccinatieprogramma's. Opportunistisch betekent dat het initiatief komt van het meisje zelf, haar ouders of van de arts. Deze opportunistische vaccinatie wordt grotendeels terugbetaald door de mutualiteit, maar vereist nog een bijdrage van de ouders van het meisje. Bovendien betaalt de mutualiteit de afname en lezing van het driejaarlijks uitstrijkje (screening naar baarmoederhalskanker) volledig terug.

"Het WGO-initiatief kan ervoor zorgen dat baarmoederhalskanker in deze eeuw wereldwijd een zeldzame ziekte wordt. Met deze studie ondersteunen we de WGO-oproep naar alle landen van de wereld - dus ook België - om kosteneffectieve en geïntegreerde preventie aan te bieden gebaseerd op HPV-vaccinatie en HPV-screening", zegt Marc Arbyn van Sciensano.

"De verschillen tussen de regio's illustreren dat België nood heeft aan een geïntegreerde aanpak voor zowel screening, als HPV-vaccinatie in alle delen van het land. Sciensano raadt aan om in samenwerking met alle betrokken partijen de WGO-oproep te beantwoorden. Alleen zo zal België de WGO-doelstellingen kunnen halen", verduidelijkt Marc Arbyn van Sciensano.