Zorg wordt omwille van de coronacrisis op grote schaal uitgesteld. En het uitstellen van deze zorg heeft een belangrijke impact op de gezondheid van patiënten met een chronische aandoening. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde.

"Het is begrijpelijk dat zorgverleners nu al enkele weken alles op alles zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden, maar dat zorg op dergelijke schaal wordt uitgesteld, baart ons grote zorgen," zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Om het probleem van uitgestelde zorg in kaart te brengen lanceerde Het Vlaams Patiëntenplatform de bevraging "Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg?" Bijna 600 patiënten met een chronische aandoening vulden de bevraging in. Uit de resultaten blijkt dat in de afgelopen vier weken 92% van de afspraken bij de tandarts, 84% van de afspraken bij de kinesitherapeut, 81% van de afspraken in het ziekenhuis, 61% van de afspraken bij de psycholoog en 34% van de afspraken bij de huisarts niet zijn kunnen doorgaan. Het merendeel van de afspraken werd uitgesteld op vraag van de zorgverleners en in ongeveer de helft van de gevallen geven patiënten aan hier goed over geïnformeerd te zijn.

Psychische kwetsbaarheid

Een belangrijke vaststelling is dat het uitstellen van deze zorg voor een aanzienlijk deel van de patiënten matige tot zware gevolgen voor de gezondheid heeft. Ter illustratie: in 70% van de uitgestelde kinesitherapeutische zorg en voor ongeveer 40% van de uitgestelde afspraken in het ziekenhuis geven patiënten aan dat dit belangrijke gevolgen voor hen heeft.

Een cijfer dat het Vlaams Patiëntenplatform in het bijzonder zorgen baart is dat bij 69% van de patiënten met een psychische kwetsbaarheid symptomen omwille van de coronacrisis weer de kop op steken of verergeren. Daarvan geeft meer dan de helft aan dat ze hiervoor geen hulp gekregen heeft. Het Vlaams Patiëntenplatform roept daarom zorgverleners en patiënten op om noodzakelijke zorg, indien mogelijk, niet langer uit te stellen en terug op te starten.

"Het is begrijpelijk dat zorgverleners nu al enkele weken alles op alles zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden, maar dat zorg op dergelijke schaal wordt uitgesteld, baart ons grote zorgen," zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.Om het probleem van uitgestelde zorg in kaart te brengen lanceerde Het Vlaams Patiëntenplatform de bevraging "Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg?" Bijna 600 patiënten met een chronische aandoening vulden de bevraging in. Uit de resultaten blijkt dat in de afgelopen vier weken 92% van de afspraken bij de tandarts, 84% van de afspraken bij de kinesitherapeut, 81% van de afspraken in het ziekenhuis, 61% van de afspraken bij de psycholoog en 34% van de afspraken bij de huisarts niet zijn kunnen doorgaan. Het merendeel van de afspraken werd uitgesteld op vraag van de zorgverleners en in ongeveer de helft van de gevallen geven patiënten aan hier goed over geïnformeerd te zijn.Een belangrijke vaststelling is dat het uitstellen van deze zorg voor een aanzienlijk deel van de patiënten matige tot zware gevolgen voor de gezondheid heeft. Ter illustratie: in 70% van de uitgestelde kinesitherapeutische zorg en voor ongeveer 40% van de uitgestelde afspraken in het ziekenhuis geven patiënten aan dat dit belangrijke gevolgen voor hen heeft. Een cijfer dat het Vlaams Patiëntenplatform in het bijzonder zorgen baart is dat bij 69% van de patiënten met een psychische kwetsbaarheid symptomen omwille van de coronacrisis weer de kop op steken of verergeren. Daarvan geeft meer dan de helft aan dat ze hiervoor geen hulp gekregen heeft. Het Vlaams Patiëntenplatform roept daarom zorgverleners en patiënten op om noodzakelijke zorg, indien mogelijk, niet langer uit te stellen en terug op te starten.