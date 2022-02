In februari is knolselder een van de nog weinige seizoensgroenten. Maar heeft deze groente, behalve een sterk aroma, nog andere kwaliteiten?

Twee verwante planten

Knolselder en groene selder of bladselder behoren tot dezelfde soort, maar worden anders geconsumeerd. Van de knolselder eet je het deel dat in de grond steekt: de knol. Van de groene selder eet je het deel dat boven de grond uitsteekt. Toch is de voedingswaarde van beide soorten vrijwel identiek. Beide zijn rijk aan vezels en micronutriënten, vooral dan aan vitamine C en B6 en aan kalium. Kalium regelt de hoeveelheid natrium in je lichaam, blijkt ook vochtafdrijvend en vermindert in zekere mate het risico op hart- en vaataandoeningen. Enig probleem: wanneer je de blaadjes van de groene selder rauw eten, dan was je ze meestal eerst, en dat haalt het vezelgehalte naar beneden.

Antioxidanten

Het is geen toeval dat je selder terugvindt in de meeste zogenaamde detoxsmoothies. De groente heeft eigenschappen die ontstekingen en bacteriën remmen en bevat antioxidanten, met name luteïne en polymeren (samengestelde antioxidanten zoals polyacetyleen). In vitro - in een laboratorium, dus - lijken deze de ontwikkeling van kankercellen te kunnen remmen. Maar dit effect kon nog niet worden aangetoond in levende organismen (in vivo). En het is al evenmin zeker dat een normale selderconsumptie een belangrijke impact kan hebben, laat staan wanneer je de groente kookt en tal van polymeren verdwijnen. Selder kan je wel innemen in de vorm van zaadjes (capsules), die een hogere concentratie micronutriënten bevatten.

Niet enkel voordelen

Jammer genoeg is selder ook een sterk allergeen: de derde meest voorkomende allergie bij volwassenen! Voor je (knol)selder serveert, vraag je dus maar best of één van je tafelgenoten er allergisch voor is. En weet ook dat omwille van zijn sterk aroma, tal van bereidingen zoals bouillon, fond en kant-en-klare gerechten, verborgen selder bevatten. Bovendien is de groente rijk aan vitamine K, dat een grote rol speelt bij de bloedstolling. Neem je bloedverdunners of stollingwerende medicatie, dan moet je dus uitkijken met het eten van selder. Verder bevat selder ook furanocumarinen, dat zijn lichtgevoelige moleculen die huidirritatie kunnen veroorzaken wanneer deze groente bij het bewaren of bereiden aan de zon werd blootgesteld.

Met dank aan Serge Pieters, professor dieetleer, Haute Ecole Léonard de Vinci, Brussel.

