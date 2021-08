UCB mag zijn psoriasis-medicijn in Europa op de markt brengen. Dat heeft het Belgische farmabedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Psoriasis kan naast een aanzienlijke fysieke en psychologische impact op patiënten, ook een negatieve invloed hebben op hun levenskwaliteit, op hun werk, spel, relaties, familie en sociaal leven. Uit een patiëntenonderzoek is gebleken dat ten minste 90% van de patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis veel belang hecht aan een behandeling, die zorgt voor een gladde huid, een langdurige respons en een snel intredend effect.

Nieuwe behandeling

UCB kondigde dinsdag aan groen licht te hebben van de Europese Commissie om Bimzelx (bimekizumab), een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van de huidziekte psoriasis, op de markt te brengen. Het is de eerste lancering van het geneesmiddel wereldwijd. Bimzelx is een monoclonaal antilichaam dat selectief twee cytokines neutraliseert die een sleutelrol spelen in het ontstekingsproces.

"In alle studies bereikte ongeveer 60% van de met bimekizumab behandelde patiënten volledige huidklaring in week 16, en deze respons hield een jaar aan", aldus de ontwikkelaars van deze nieuwe behandeling.

