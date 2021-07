AstraZeneca leverde de beloofde 700.000 vaccins aan ons land. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal mensen hun tweede dosis van het vaccin tot 4 weken eerder kunnen krijgen. Hierdoor zijn zij sneller optimaal beschermd tegen covid-19, met inbegrip van de oprukkende Delta-variant.

Momenteel zijn er nog ongeveer 800.000 Belgen die hun eerste injectie met het AstraZeneca (AZ)-vaccin kregen, toen er nog 12 weken voorzien waren tussen de 2 injecties. Op 12 mei beslisten de ministers van Volksgezondheid om deze termijn in te korten tot 8 weken, maar dat gold niet voor iedereen die voordien reeds gevaccineerd was met of uitgenodigd voor AZ. Voor hen bleven de 12 weken van toepassing.

Het gaat vooral om 65-plussers en risicopatiënten, die voorrang hadden gekregen in de campagne. Zij kunnen nu maximaal 4 weken eerder optimaal beschermd worden, wat cruciaal is met de oprukkende Delta variant. Na 2 dosissen met het AZ-vaccin bedraagt de bescherming tegen ernstige covid-19 meer dan 90%. Niemand is verplicht om de 2e dosis te vervroegen, je mag ook gewoon de oude datum behouden.

Hoe kan je je 2e afspraak voor vaccinatie met het AZ-vaccin vervroegen?

Als je voor de tweede prik met het AZ-vaccin 12 weken moet wachten, kan je deze 2e vaccinatie met maximaal 4 weken vervroegen. Hoe doe je dat?

Je woont in Vlaanderen

Om een afspraak te kunnen maken voor een vervroegde tweede dosis, moet je vaccinatiecentrum vrije momenten beschikbaar hebben. Dat zal al volgende week het geval zijn bij de meeste vaccinatiecentra, maar het hangt ook af van de personeels- en vaccinatieplanning in elk centrum. Geef je centrum dus nog even de tijd om zich te organiseren.

Om overbelasting van de helpdesks van de vaccinatiecentra te beperken, wordt gevraagd dat de mensen zoveel mogelijk zelf hun afspraak voor een tweede dosis herplannen. Je kan vanaf 1/7nagaan of er al tijdstippen beschikbaar zijn, via de bevestigingsmail van je afspraak voor de tweede dosis na 12 weken. Meer uitleg vind je op https://www.laatjevaccineren.be/tweede-dosis-astrazeneca-vervroegen

Als het niet meteen lukt om een vrij moment te vinden, probeer het dan enkele dagen later opnieuw. Als je de afspraak niet zelf kan verplaatsen, bel dan naar de helpdesk van je vaccinatiecentrum. Het is mogelijk dat de telefoonlijn van de helpdesk bij momenten overbevraagd is. Probeer het in dat geval later nog eens opnieuw.

Je woont in Brussel

De mensen die in aanmerking komen voor een vervroeging met meer dan 1 week, ontvingen al een sms. Zij kunnen hun 2e afspraak verplaatsen door het callcenter te bellen op 02 214 19 19.

Je woont in Wallonië

Afhankelijk van de beschikbare tijdstippen en vaccins in de vaccinatiecentra, kunnen mensen die hun tweede dosis AZ-vaccin tot 8 weken willen vervroegen de datum van hun tweede afspraak wijzigen. Hiervoor moeten ze wel naar hetzelfde centrum gaan als naar dat van de eerste injectie.

De vervroeging van de datum van de 2e AZ-afspraak zal al vanaf 2 juli mogelijk zijn in de grote meerderheid van de vaccinatiecentra in Wallonië.

Je kan deze datum wijzigen via de bevestigingsmail van je afspraak voor de tweede dosis na 12 weken. Klik onderaan op 'afspraak annuleren'. Hierdoor word je oude tweede afspraak geannuleerd, en kan je een nieuwe boeken tussen de 8 tot 12 weken na de 1e injectie.

Als je voor de verplaatsing van je 2e afspraak hulp nodig hebt, kan je bellen naar het gratis vaccinatie-callcenter van Wallonië (0800/45.019)

