Wie met het coronavaccin van AstraZeneca gevaccineerd wordt, zal zijn of haar tweede prik voortaan 8 weken na de eerste prik krijgen. Dat hebben de federale en regionale ministers van Volksgezondheid beslist. Tot nu werd voor de tweede prik een interval van 12 weken gehanteerd.

De tijd tussen de eerste en de tweede prik wordt ingekort op basis van een advies van de Task Force Vaccinatie, luidt het in een mededeling. De bedoeling is dat zo iedereen tegen half augustus volledig gevaccineerd is.

In februari werd beslist om voor de toediening van de twee dosissen van het AstraZeneca-vaccin met een interval van twaalf weken te werken. Dat werd toen beslist om zo veel mogelijk mensen een eerste prik te kunnen geven met het toen nog zeer beperkte aantal vaccins. "Nu het aantal vaccinleveringen aanzienlijk is toegenomen, kunnen we dit tijdsinterval inkorten. Op die manier krijgen de mensen met een AZ-vaccin ten laatste in augustus hun tweede prik", luidt het. "Door deze aanpassing zal de vaccinatiecampagne iets eerder eindigen." Ook van de andere vaccins zullen de tweede dosissen immers al in augustus kunnen worden toegediend.

Het gewijzigde tijdsinterval geldt enkel voor wie nog geen eerste prik ingepland is. Wie al een dosis AstraZeneca kreeg toegediend, behoudt zijn reeds ingeplande tweede afspraak. "Dat geldt ook voor personen van wie de afspraak voor de eerste prik al ingepland is. Er kan dus niet herboekt worden. Het vaccinatiecentrum hiervoor contacteren heeft dan ook geen zin", zeggen de ministers.

Ze wijzen erop dat het inkorten van de periode tussen twee prikken met AstraZeneca geen impact heeft op de bescherming tegen ernstige covid-19 en hospitalisatie. "Volgens recente studies geeft een tweede dosis na twaalf weken een iets hogere beschermingsgraad tegen milde covid-19, maar is het verschil met de bescherming bij een tweede dosis na acht weken zeer klein. De eerste prik geeft na drie weken al een zeer grote bescherming tegen ernstige covid-19 en hospitalisatie. De tweede prik na acht of twaalf weken zorgt voor eenzelfde duurzame bescherming op langere termijn."

Het is het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat bepaald heeft dat de tweede dosis van het AZ-vaccin tussen de vier en de twaalf weken moet worden toegediend. Ter vergelijking: bij het vaccin van Pfizer/Moderna geldt een interval van 5 weken, bij dat van Moderna vier weken. Het Janssen-vaccin bestaat uit 1 dosis.

