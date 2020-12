Zowat twee op de drie Vlamingen (67 procent) willen zich zeker of wellicht laten inenten met een coronavaccin, van zodra dat kan. Dat blijkt woensdag uit een peiling die iVox heeft uitgevoerd voor Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

Volgens de peiling, die afgenomen werd bij een representatief staal van duizend Vlamingen, wil bijna negentien procent zich wellicht niet of zeker niet laten inenten. Veertien procent twijfelt nog.

De vaccinbereidheid is het grootst bij de 55-plussers: 76 procent. Bij de min-35-jarigen, die minder risico lopen, daalt dat aantal tot 60 procent.

Tot slot ligt de bereidheid om zich te laten vaccineren bij mannen (73 procent) ook duidelijk hoger dan bij vrouwen (61 procent).

En hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via onze lezersoproep.

