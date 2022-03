In 2019 was het grootste aandeel van de vastgestelde overlijdens in België te wijten aan tumoren, in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak waren. Dat blijkt uit gegevens die statistiekbureau Statbel dinsdag publiceert.

Meer dan een kwart (25,5 procent) van de overlijdens (27.739) in 2019 werd veroorzaakt tumoren. Dat is iets meer dan hart- en vaatziekten, die met 27.297 overlijdens goed zijn voor 25,1 procent in 2019.

De helft van de overlijdens ten gevolge van tumoren bij mannen was in 2019 te wijten aan vijf categorieën. Het grootste aandeel is voor kwaadaardige gezwellen ter hoogte van de luchtpijp, de luchtwegvertakkingen of de longen (68,3 overlijdens per 100.000 mannen). Maar liefst één op vier van de overlijdens bij mannen ten gevolge van tumoren is te wijten aan die vorm van kanker. Prostaatkanker blijft relatief stabiel op de tweede plaats met 28 overlijdens per 100.000 mannen, gevolgd door dikke darmkanker.

Voor vrouwen blijft borstkanker ook in 2019 de voornaamste doodsoorzaak onder de tumoren (35,8 overlijdens per 100.000 vrouwen), ondanks een daling ten opzichte van 2018. Op de tweede plaats staan kwaadaardige gezwellen ter hoogte van de luchtpijp, de luchtwegvertakkingen of de longen (34,7 overlijdens per 100.000 vrouwen).

