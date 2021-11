Het is er jammer genoeg niet de geschikte tijd van het jaar voor maar tuinieren blijkt helend voor wie herstelt na kanker. In Nederland is er geëxperimenteerd met tuinprojecten waar kankerpatiënten samen een schop in de grond steken.

Heel wat mensen krijgen tijdens en na hun kankerbehandeling af te rekenen met klachten die de levenskwaliteit aantasten, zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid of depressies. Wie zijn levensstijl aanpast door meer te bewegen en gezonder te eten, ervaart meestal minder problemen, zo toonde eerder onderzoek al aan. Maar toch overtuigt dat heel wat mensen niet om die omslag te maken. Tuinieren kan dan een ideale opstap zijn om wat meer te gaan bewegen.

Aan de universiteit van Wageningen wilden ze die piste wetenschappelijk onderzoeken via het pilootproject Helende Tuinen. Daarbij kregen (ex)- kankerpatiënten de kans om onder begeleiding een seizoen lang te tuinieren in een gemeenschappelijke tuin. Die piloot was meteen een schot in de roos. De deelnemers werden hierdoor vanzelf een stuk actiever en energieker en genoten ook van het lotgenotencontact. Ze wisselden onderling hun tuinervaringen uit maar konden ook praten over hun behandelingen. Door buiten te zijn, namen ze meer zonlicht en vitamine D op. En opvallend: de onderzoekers stelden vast dat mensen vanzelf ook meer groenten en fruit begonnen te eten. Door het zelf kweken van groenten en fruit onderging ook hun eetpatroon een kleine metamorfose.

Het idee is intussen ook overgenomen door het Toon Hermans huis in Ede dat als inloophuis voor kankerpatiënten fungeert. In die 'Toon Tuin' onderhouden vrijwilligers en patiënten al twee jaar met succes een moestuin. Deze projecten zullen binnenkort uitgebreid worden naar andere inloophuizen. In ons land bestaan dergelijke tuinprojecten voorlopig nog niet.

Vervolg

Vaak zijn (ex)- kankerpatiënten gewoonweg te moe om hun levensstijl te veranderen of meer te bewegen. Kanker en de behandelingen vergen immers zowel mentaal als fysiek enorm veel. Om na te gaan welke technieken nu het best kunnen helpen bij zo'n blijvende leefstijlverandering loopt er momenteel een nieuwe vervolgstudie aan de Universiteit van Wageningen bij mensen die hersteld zijn van darmkanker. Die wil ook nagaan of een gezonde levensstijl chronische vermoeidheid effectief aanpakt. Verandering moet gebeuren in kleine stappen en daarbij is het belangrijk dat mensen iets kunnen doen wat bij hen past. Voor mensen die graag in de buitenlucht zijn, kan tuinieren zo een betere optie zijn dan oefenen in een fitness.

