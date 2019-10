Van bevende benen tot een tremolo in je stem of handen die trillen als een espenblad. Een tremor uit zich op verschillende manieren, maar betekent zeker niet automatisch dat je parkinson hebt.

Drie opeenvolgende trilaanvallen en de halve wereld sloeg aan het speculeren over de gezondheid van bondskanselier Angela Merkel. In eigen land ontstond er enkele decennia terug gelijkaardige beroering toen koning Albert hevig bevend de eed aflegde. Waarom vinden we een verschijnsel als beven zo angstaanjagend. En is dit iets om je zorgen over te maken?

...