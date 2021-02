In februari gaat alweer de vijfde editie van Tournée Minérale van start, de bewustmakingscampagne rond alcoholconsumptie. Het is voor velen dé maand om geen alcohol te drinken. Toch lijkt het vaak makkelijker gezegd dan gedaan. We weten ondertussen wel dat het niet gezond is en dat even stoppen of voorgoed stoppen een goed idee is. Zeker in deze tijd! In dit artikel vind je vijf tips om (een periode) te stoppen met alcohol.

1 - Vind andere manieren om je te ontspannen

Alcohol geeft voor veel mensen ontspanning aan het eind van de dag. De associatie van ontspanning/genieten/gezelligheid en alcohol is zo sterk dat we ons niet meer voor kunnen stellen dat dit ook zonder kan. Dat is een kwestie van uitproberen. Neem een douche of bad om de overgang van dag naar avond in te luiden, schrijf in een dagboek op wat je zoal bezighoudt, speel een spel met je kinderen of bel met een vriendin met een kop thee erbij. Experimenteer ermee. Natuurlijk voelt het wat raar in het begin, dat is met iedere verandering zo.

2 - Kijk kritisch naar je agenda

Ons leven ziet er in nu anders uit dan in andere jaren, maar toch is het belangrijk wanneer je een alcoholvrije maand met jezelf afspreekt, dat je in je agenda kijkt naar de gebeurtenissen van de komende maand. Welke momenten lijken je moeilijk? En hoe zou je hiermee om kunnen gaan? Voorbereiding is het halve werk, zeker omdat de keuze voor alcoholvrij mensen niet altijd goed valt bij anderen. Ze proberen je over te halen of te stimuleren om er tóch eentje te nemen. De meeste drinkers geloven namelijk dat het alleen gezellig is wanneer er gedronken wordt en willen dus graag dat iedereen mee doet.

3 - Spreek op andere momenten met vrienden/familie af

Wanneer je met vrienden of familie afspreekt, doe dit dan in de ochtend of de vroege middag. Sowieso heb je meer energie en tijd wanneer je geen alcohol drinkt en op andere momenten van de dag speelt alcohol nagenoeg geen rol. Afspraken rondom borreltijd of 's avonds zijn meestal zo sterk aan alcohol drinken gelinkt dat je het jezelf daarmee onnodig moeilijk maakt.

4 - Zeg ook eens 'nee'

Ik bedoel hier natuurlijk niet mee dat je nooit meer naar feestjes, verjaardagen of andere gelegenheden kunt gaan. Maar als je een alcoholvrije periode goed wilt volbrengen, dan helpt het enorm om eens nee te zeggen tegen sommige uitnodigingen of gelegenheden. In die zin helpt de huidige lockdown omdat er veel minder van dit soort uitdagingen zijn.

5 - Wees alert op vervanging

Veel mensen die beginnen aan een alcoholvrije periode rennen naar de winkel om alternatieven te halen. Alcoholvrije wijn in wit, rood en rosé, alcoholvrij bier en zelfs alcoholvrije gin. Heel leuk bedacht door de industrie maar je maakt het hiermee misschien wel moeilijker dan je dacht. Je blijft namelijk in de overtuiging en in het gedragspatroon van 'wat drinken maakt het gezellig'. Het probleem daarin is dat je nooit, echt nooit, dezelfde effecten krijgt die alcohol je wel geeft en dus het gevoel creëert dat je echt een gedegradeerd leven leeft. Op hetzelfde feestje bent, maar aan de kindertafel moet zitten. Maak dus gebruik van de tips hierboven zodat je nieuwe dingen ontdekt en nieuwe manier om te ontspannen én om het gezellig te hebben.

Bron : gezondheidsnet.nl

