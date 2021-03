Een jaar na het begin van de coronapandemie is deze bij veel mensen nog steeds een bron van angst, piekeren en onzekerheid. Factoren die onze slaap niet ten goede komen. Studies tonen aan dat zelfs goede slapers vaker wakker liggen en dat slapeloosheid driemaal meer voorkomt dan voor de crisis.

Gezond slapen is meer dan ooit cruciaal. Slapen is immers de beste manier om voor jezelf, je mentale en fysieke gezondheid én een gezonde toekomst te zorgen. Je creëert een sterk immuunsysteem dat je beschermt tegen infecties, maar ook een sterke mentale weerbaarheid om beter met je problemen om te gaan.

Neurologe en slaapexperte Dr. Inge Declercq: 'Herstellende slaap rust op 3 pijlers: timing, hoeveelheid en kwaliteit. Je kan via elk van deze pijlers werken aan je slaapgezondheid. Inge deelt graag enkele tips:

TIMING. Werk je vooral thuis? De ideale kans om zoveel mogelijk te leven en werken volgens je eigen bioritme en om regelmaat te brengen in je slaap-waak- en eetritme. Zo zal je meer energie hebben overdag én beter slapen 's nachts. Stop 's avonds ook op tijd met werken, minstens 3 uur voor je gaat slapen. Zo komt er tijd vrij om rustig te eten, te ontspannen, je hoofd leeg te maken en dus je stress te verwerken. Dat zal je slaap alleen maar ten goede komen!

HOEVEELHEID. Een volwassene heeft gemiddeld 7 tot 9 uur slaap per nacht nodig. Wat is jouw tijdswinst nu je niet meer hoeft te pendelen? Slaaptekort haal je immers het best in door 's ochtends wat langer te slapen.

KWALITEIT. Gezond slapen is een levensstijl en een goede nachtrust start overdag. Verwerk je stress en angst overdag, want vele kleintjes maken een groot. Neem bijvoorbeeld frequent korte pauzes, ga even naar buiten en adem rustig, doe een korte meditatie, sla een praatje of maak een korte wandeling. Maak je hoofd leeg voor je gaat slapen, en zeker voor je naar je slaapkamer gaat. Vermijd licht 's avonds en zoek overdag juist extra veel licht op. Daglicht stuurt immers rechtstreeks een welzijnssignaal naar je brein. Steek je hoofd letterlijk buiten zodra je wakker wordt. Verzorg je avondmaaltijd: eet ten laatste 2 uur voor je gaat slapen, en vermijd daarbij snelle suikers en verzadigde vetten. Goede slaap-food is vette vis, gevogelte, veggie, peulvruchten, noten en zaden, melkproducten, en veel groenten.

Schaf het zomeruur af

In de nacht van 27 op 28 maart schakelen we opnieuw over op de zomertijd. Een uur minder slapen én een verstoord bioritme. Waarom kiezen we in Europa beter voor permanent winteruur als de standaardtijd? Daar zijn veel wetenschappelijk onderbouwde redenen voor, zegt Inge, die naast slaapexpert ook chronobiologe is: 'Als iemand beweert: "Geef mij maar permanente zomertijd", dan zeggen wij chronobiologen: "Dan teken je ook voor permanente gezondheidsproblemen." Permanente zomertijd lijkt leuker, maar staat in werkelijkheid voor permanent slaaptekort, verstoring van jouw biologische klokken, moeheid, gewichtstoename en depressie. Voor onze gezondheid en voor een gezonde toekomst is de standaardwintertijd de enige optie.'

Het UZA-slaapteam steunt de "Internationale Alliantie voor Natuurlijke Tijd", die pleit voor een permanente en wereldwijde toepassing van de natuurlijke tijd (zie ook https://naturaltimealliance.org/nl/)

In haar boek De kracht van slapen (Pelckmans, 2020) ontkracht neurologe en slaapexperte Dr. Inge Declercq slaapmythes en biedt ze heldere verklaringen, praktische tips en oplossingen.

Gezond slapen is meer dan ooit cruciaal. Slapen is immers de beste manier om voor jezelf, je mentale en fysieke gezondheid én een gezonde toekomst te zorgen. Je creëert een sterk immuunsysteem dat je beschermt tegen infecties, maar ook een sterke mentale weerbaarheid om beter met je problemen om te gaan. Neurologe en slaapexperte Dr. Inge Declercq: 'Herstellende slaap rust op 3 pijlers: timing, hoeveelheid en kwaliteit. Je kan via elk van deze pijlers werken aan je slaapgezondheid. Inge deelt graag enkele tips:TIMING. Werk je vooral thuis? De ideale kans om zoveel mogelijk te leven en werken volgens je eigen bioritme en om regelmaat te brengen in je slaap-waak- en eetritme. Zo zal je meer energie hebben overdag én beter slapen 's nachts. Stop 's avonds ook op tijd met werken, minstens 3 uur voor je gaat slapen. Zo komt er tijd vrij om rustig te eten, te ontspannen, je hoofd leeg te maken en dus je stress te verwerken. Dat zal je slaap alleen maar ten goede komen!HOEVEELHEID. Een volwassene heeft gemiddeld 7 tot 9 uur slaap per nacht nodig. Wat is jouw tijdswinst nu je niet meer hoeft te pendelen? Slaaptekort haal je immers het best in door 's ochtends wat langer te slapen. KWALITEIT. Gezond slapen is een levensstijl en een goede nachtrust start overdag. Verwerk je stress en angst overdag, want vele kleintjes maken een groot. Neem bijvoorbeeld frequent korte pauzes, ga even naar buiten en adem rustig, doe een korte meditatie, sla een praatje of maak een korte wandeling. Maak je hoofd leeg voor je gaat slapen, en zeker voor je naar je slaapkamer gaat. Vermijd licht 's avonds en zoek overdag juist extra veel licht op. Daglicht stuurt immers rechtstreeks een welzijnssignaal naar je brein. Steek je hoofd letterlijk buiten zodra je wakker wordt. Verzorg je avondmaaltijd: eet ten laatste 2 uur voor je gaat slapen, en vermijd daarbij snelle suikers en verzadigde vetten. Goede slaap-food is vette vis, gevogelte, veggie, peulvruchten, noten en zaden, melkproducten, en veel groenten. In de nacht van 27 op 28 maart schakelen we opnieuw over op de zomertijd. Een uur minder slapen én een verstoord bioritme. Waarom kiezen we in Europa beter voor permanent winteruur als de standaardtijd? Daar zijn veel wetenschappelijk onderbouwde redenen voor, zegt Inge, die naast slaapexpert ook chronobiologe is: 'Als iemand beweert: "Geef mij maar permanente zomertijd", dan zeggen wij chronobiologen: "Dan teken je ook voor permanente gezondheidsproblemen." Permanente zomertijd lijkt leuker, maar staat in werkelijkheid voor permanent slaaptekort, verstoring van jouw biologische klokken, moeheid, gewichtstoename en depressie. Voor onze gezondheid en voor een gezonde toekomst is de standaardwintertijd de enige optie.' Het UZA-slaapteam steunt de "Internationale Alliantie voor Natuurlijke Tijd", die pleit voor een permanente en wereldwijde toepassing van de natuurlijke tijd (zie ook https://naturaltimealliance.org/nl/)