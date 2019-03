Tips bij keelpijn en stemverlies

Van een rasperig gevoel, over slijmen, tot de sensatie dat je een mes doorslikt: keelpijn is er in veel gradaties. Meestal (90%) ligt een virus aan de basis van de klachten, die gepaard gaan met hoesten, een lopende neus en hoofdpijn. In de winter komt keelpijn vaker voor omdat er meer virussen circuleren en omdat we onze huizen minder verluchten, waardoor die partikels blijven hangen. Warm gestookte huizen zorgen bovendien voor drogere lucht. "Als je dan te weinig water drinkt, leidt dat vaak ongemerkt tot uitdroging. Keelpijn is daar een typische reactie op", zegt huisarts Jutta Borms, die klassieke medicatie aanvult met een holistische aanpak. Een bacteriële infectie (streptokokken) is uitzonderlijk.

