De verschillende ministers van Volksgezondheid hebben een akkoord bereikt over de precieze uitrol van de boostervaccinatie van 65-plussers. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke zal Vlaanderen een aantal vaccinatiecentra langer open houden dan gepland. Welke en hoeveel wordt nog beslist.

Vorige week besliste de IMC Volksgezondheid al dat naast de bewoners van de woonzorgcentra en de mensen met een zwakkere immuniteit, ook alle 65-plussers een boostervaccin zouden krijgen. De ministers volgen daarmee een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad. Bedoeling is om de immuniteit bij de betrokken doelgroep op die manier extra te beschermen. Eerst komen de 85-plussers aan de beurt.

Volgens een mededeling van de IMC wordt ook aan patiënten en oudere bewoners van assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, psychogeriatrische voorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen een boostervaccin aangeboden. Ook mensen met het syndroom van Down - dus ook jonger dan 65 jaar - zijn toegevoegd aan de groep van mensen met een verminderde afweer toegevoegd. Studies tonen immers aan dat zij een beperktere immuniteitsrespons hebben en dus een derde dosis zouden moeten krijgen.

De vaccinatie zal plaatsvinden minstens vier maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca-vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin en minstens zes maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. De boosterprik zal altijd gebeuren met een mRNA-vaccin, dus met Pfizer of Moderna.

Aantal vaccinatiecentra lenger open

Omdat het gaat om een grote groep - Vlaanderen alleen al telt zo'n 1,4 miljoen 65-plussers - is Vlaanderen van plan een aantal vaccinatiecentra langer open te houden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die centra te sluiten tegen 15 oktober, maar volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke blijven bepaalde vaccinatiecentra langer open om de boostervaccinatie de komende maanden af te werken.

Welke en hoeveel vaccinatiecentra er precies na 15 oktober nog operationeel blijven, wordt vrijdag besproken op de ministerraad van de Vlaamse regering. "De modaliteiten daarvoor worden ook bekeken samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de vaccinatiecentra zelf", klinkt het.

