'Samen veerkrachtig', dat is de slogan van de vijfde editie van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Die vindt plaats van donderdag 1 tot zaterdag 10 oktober. In die tien dagen organiseren meer dan 450 organisaties acties met een dubbel doel: onze mentale weerbaarheid versterken en geestelijke gezondheid bespreekbaar maken.

Tijdens de 10-daagse worden er traditiegetrouw tal van evenementen georganiseerd. Het gaat onder meer om lezingen, theatervoorstellingen of wandelingen. De coronamaatregelen maken deze editie niet evident, maar de deelnemende organisaties laten zich van hun creatiefste kant zien. Er staan dan ook meer dan 450 acties op het programma. Zo zijn er onder meer webinars over 'veerkracht', een mobiele bakfietskoffiebar en de grote 'spreuken in het straatbeeld'-actie, waarbij op de gevels en etalages van openbare gebouwen, kantoren en winkels in Vlaanderen spreuken worden aangebracht zoals 'Ik zie je zo graag zwaaien!', 'Luisteren kan zoveel zeggen' en 'We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen'.

"De bedoeling van de acties tijdens de 10-daagse is om onze mentale 'veerkracht' in de kijker te zetten", legt Veerle Soyez, stafmedewerker van het Vlaams Instituut Gezond Leven uit. "Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te blijven voelen, ondanks een tegenslag of dip, en daar misschien zelfs sterker uit te komen. En zeker in deze coronaperiode komt er nog meer op ons af. Dat vraagt soms veel van ons."

Belangrijk is om bij anderen terecht te kunnen. Zeker in deze coronatijden is sociale steun essentieel. De bubbel van 5, de anderhalvemeter-regel, het niet mogen knuffelen... doen meer mensen zich eenzaam voelen. Mensen hebben meer dan ooit nood aan een luisterend oor, een bemoedigend schouderklopje. Gelukkig kan dat ook virtueel of telefonisch.

De slogan 'Samen Veerkrachtig' is dus meer dan ooit op zijn plaats, luidt het. "Met de nadruk op 'samen'", vult Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke aan. "Want verbonden zijn met anderen is essentieel om je goed in je vel te voelen. Zeker in coronatijden."

De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en de Vlaamse Logo's, met steun van de Vlaamse overheid.

