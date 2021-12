De uitval van zorgverleners door ziekte, quarantaine of oververmoeidheid is groot. Een groep die hierbij vaak onderbelicht wordt zijn de thuisverpleegkundigen. Thuisverpleegkundigen beseffen echter als geen ander dat hun patiënt thuis erop rekent dat ze overeind blijven, en daar doen ze zelf alles voor. En daar kan ook de patiënt bij helpen!

Mederi, een erkende dienst thuisverpleging voor zelfstandige praktijken, heeft besloten om de rol van de patiënt op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. De patiënt kan er namelijk mee voor zorgen dat zijn thuisverpleegkundige niet ziek wordt door voldoende aandacht te besteden aan de bescherming van zichzelf en de verpleegkundige.

De patiënt helpt zijn verpleegkundige mee om overeind te blijven

Mederi geeft de patiënten om voor te zorgen dat zijzelf niet besmet geraken en op die manier de thuisverpleegkundige of -zorgkundige niet besmetten. Door enkele regels toe te passen wordt de patiënt zo mee betrokken bij de bescherming van zijn thuisverpleegkundige. De wederkerigheid in de zorg voor elkaar geeft een bijkomende waarde aan de inspanningen.

'De regels zijn simpel', zo zegt ceo van Mederi Willy Vertongen. 'Laat ons zorgen voor elkaar door elkaar te beschermen. Op deze manier kan de verpleegkundige de voortzetting van de zorg aan de patiënt garanderen.'

Hoe?

De regels zijn precies dezelfde als voor de algemene bevolking, maar ze worden in de praktijk binnenshuis vaak vergeten.

Meld meteen aan de thuisverpleekundige of de dienst indien jij of iemand van jouw gezin symptomen van covid-19 ervaart (hoesten, koorts, geur- of smaakverlies, grieperig gevoel, ...)

Draag steeds een mondmasker tijdens het huisbezoek van de verpleegkundige. Draag het zoals het hoort, over mond én neus!

Verluchten de ruimte voldoende!

Houd afstand (1,5 meter) wanneer dat kan.

Leef hoest- en niesetiquette na (gebruik een papieren zakdoek die meteen wordt weggegooid of bij gebrek daaraan hoest of nies je in de elleboog).

Was regelmatig je handen.

Mederi, een erkende dienst thuisverpleging voor zelfstandige praktijken, heeft besloten om de rol van de patiënt op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. De patiënt kan er namelijk mee voor zorgen dat zijn thuisverpleegkundige niet ziek wordt door voldoende aandacht te besteden aan de bescherming van zichzelf en de verpleegkundige.Mederi geeft de patiënten om voor te zorgen dat zijzelf niet besmet geraken en op die manier de thuisverpleegkundige of -zorgkundige niet besmetten. Door enkele regels toe te passen wordt de patiënt zo mee betrokken bij de bescherming van zijn thuisverpleegkundige. De wederkerigheid in de zorg voor elkaar geeft een bijkomende waarde aan de inspanningen.'De regels zijn simpel', zo zegt ceo van Mederi Willy Vertongen. 'Laat ons zorgen voor elkaar door elkaar te beschermen. Op deze manier kan de verpleegkundige de voortzetting van de zorg aan de patiënt garanderen.'De regels zijn precies dezelfde als voor de algemene bevolking, maar ze worden in de praktijk binnenshuis vaak vergeten.