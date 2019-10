Think Pink deelt op 10 oktober 100.000 pralines in de vorm van een borst

Op donderdag 10 oktober deelt Think Pink in 15 Belgische steden meer dan honderdduizend pralines uit in de vorm van een borst. Met deze actie wil Think Pink vrouwen aanzetten om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek borstkanker en zich zo tijdig te laten controleren op borstkanker.

© Getty Images/Science Photo Library RF

De actie zal doorgaan in de steden Brussel, Gent, Brugge, Kortrijk, Oudenaarde, Halle, Ninove, Luik, Verviers, Charleroi, Namen, Nijvel, Ottignies, Aarlen en Libramont. Met deze actie wil Think Pink vrouwen vanaf 50 jaar aanzetten om in te gaan op de uitnodiging voor het tweejaarlijkse Bevolkingsonderzoek borstkanker. Hoe sneller borstkanker opgespoord wordt, hoe beter de genezingskansen. Uit een onderzoek van UZ Leuven blijkt dat lotgenoten bij wie borstkanker vastgesteld werd dankzij screening, minder therapie nodig hebben. Deelname aan het Bevolkingsonderzoek borstkanker blijft een belangrijke uitdaging. Vanaf 50 jaar is de controle gratis, maar nog te weinig vrouwen gaan hierop in, ondanks de grote voordelen van deelname. België scoort zelfs bijzonder slecht. In Vlaanderen nemen iets meer dan de helft van de vrouwen er aan deel. In Wallonië en Brussel gaat het over amper 10%. Met campagnes zoals deze wil Think Pink het tij doen keren. Think Pink krijgt voor deze actie de steun van interimkantoor Tempoteam en farmaciebedrijf Roche, die tientallen personeelsleden inzetten voor deze actie. Ook enkele stadsdiensten zullen helpen bij de bedeling van de doosjes pralines. Hieronder het volledige overzicht van locaties waar de pralines uitgedeeld zullen worden: