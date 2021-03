Peesontstekingen komen erg vaak voor. Maar om tendinitis te voorkomen, moet je weten hoe de aandoening tot stand komt.

Doorgaans ontstaat een peesletsel door repetitieve bewegingen uit te voeren, op het werk of in je vrije tijd. Lasten tillen, hele dagen computeren, sporten,... we zijn niet altijd lief voor onze pezen. Tendinitis is een aandoening van de pees, het uiteinde van de spier dat de verbinding maakt met je bot. Lange tijd dacht men dat tendinitis een ontstekingsreactie was. Vandaar het achtervoegsel -itis, wat naar een ontsteking verwijst. "Vandaag gebruiken we liever de term tendinopathie of peesletsel. Want hoewel er zich wel degelijk een ontsteking voordoet, is er tegelijk sprake van een degeneratief proces en van ontoereikende genezing", zegt professor Jean-François Kaux (diensthoofd fysische geneeskunde, revalidatie en sporttraumatologie, universitair ziekenhuis Luik). Doorgaans is een peesblessure het gevolg van overbelasting van die pees. Vandaar dat veel sporters ermee kampen, maar evengoed werknemers, vooral in de bouw- en schoonmaaksector. Eigenlijk iedereen die heel vaak eenzelfde beweging moet herhalen. Peesblessures komen vaak voor bij mensen die een zittend bestaan leiden en plots weer beginnen te sporten. Tendinopathie voorkom je dus door niet meteen te overdrijven, maar je inspanningen geleidelijk aan op te voeren. Ben je niet gewend om te wandelen, maar wil je toch op trektocht, plan de eerste dag dan geen traject van 25 km. "Wanneer je veel vraagt van een pees, gaat je lichaam meer collageen aanmaken. De mechanische belasting lokt een respons van je cellen uit. Maar als je te hard van stapel loopt, is er onvoldoende tijd om collageen op te bouwen en kan je pees die belasting niet aan." Ook een goede uitrusting is een must om peesletsels te voorkomen. "Schokdempende zolen kunnen een ontsteking van de achillespees helpen voorkomen", geeft professor Jean-François Kaux mee. En op kantoor helpen een degelijke stoel, een bureau en scherm op de juiste hoogte en aangepast informaticamateriaal om het risico op een muisarm, met pijn in pols en onderarm, te counteren.Een peesletsel gaat gepaard met pijn in drie situaties: pijn bij het uitstrekken, pijn bij een inspanning zonder beweging - bijvoorbeeld bij core training -, en pijn wanneer je de pees aanraakt. Soms is dat lichte pijn, maar soms is die zo hevig dat normaal functioneren onmogelijk wordt en bepaalde dagdagelijkse bewegingen niet meer kunnen. In een eerste fase kunnen pijnstillers het leed verzachten. "Maar slik ze nooit langer dan twee weken", benadrukt Jean-François Kaux. Daarna moet de behandeling worden aangevuld met revalidatie. De kinesitherapeut kan schokgolven toedienen om microlaesies in de pees te veroorzaken die het genezingsproces stimuleren. Je kan het herstel ook bevorderen door plaatjesrijk plasma te injecteren. "Maar infiltraties met corticoïden moet je zoveel mogelijk vermijden. Die kunnen de pees nog meer beschadigen", waarschuwt de specialist. Tijdens de behandeling moet je thuis excentrische oefeningen doen. Die zetten je spier onder spanning en maken je spier-peescomplex langer. "Deze doelgerichte revalidatieoefeningen, die je zelf kan uitvoeren, zijn cruciaal om het letsel te doen genezen en het risico op herval te beperken. Hou ook steeds voor ogen dat genezing altijd mogelijk is, maar hoe ouder je bent, hoe meer tijd dat vergt." Reken zeker op enkele weken tot enkele maanden. Wil je geen peesblessures, geef dan de factoren die peesletsels in de hand werken - denk aan diabetes, te veel cholesterol, jicht of problemen met de schildklier - geen kans. "Ook erfelijkheid en leeftijd spelen een rol. Met de jaren neemt de oxidatieve stress toe, wat het pad effent voor ontstekingen." Om sluimerende chronische ontstekingen tegen te gaan, is het raadzaam om goed op je voeding te letten: eet meer groenten en fruit, zet minder eiwitten op het menu en dan met name vlees, en laat ontstekingsbevorderende voeding - charcuterie, industriële koekjes, bereide gerechten... - zo veel mogelijk links liggen. Bij een hardnekkige peesblessure verdient ook je mond- en tandhygiëne extra aandacht: er is namelijk een link tussen een tandvleesontsteking en chronische spierletsels of aandoeningen van botten en gewrichten.