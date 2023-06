Momenteel leven wereldwijd meer dan 500 miljoen mensen met diabetes. Volgens een nieuwe studie in The Lancet zal dit aantal de komende drie decennia verdubbelen tot 1,3 miljard mensen.

Diabetes staat in de top 10 van belangrijkste oorzaken van overlijden en invaliditeit. Zo'n 6,1 procent van alle mensen lijdt aan de chronische ziekte waarbij het bloedsuikergehalte te hoog is. Ze treft mensen van alle geslachten en leeftijden in elk land.

Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben de hoogste prevalentiecijfers, met 9,3 procent. Tegen 2050 zal een op de zes mensen aan diabetes lijden in die regio's, volgens de studie in The Lancet.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zullen naar verwachting ook een stijging doormaken, tot een prevalentie van 11,3 procent.

"De snelle groei van diabetes is niet alleen alarmerend, maar ook een uitdaging voor elk gezondheidssysteem ter wereld, vooral gezien het feit dat de ziekte het risico op ischemische hartziekten en beroertes verhoogt", zegt Liane Ong van de Universiteit van Washington, die het onderzoek leidde.

Diabetes of suikerziekte komt het vaakst voor bij 65-plussers, wereldwijd heeft meer dan 20 procent van die groep last. Opvallend: in Noord-Afrika en het Midden-Oosten is 39,4 procent van deze leeftijdsgroep diabetespatiënt, terwijl dat in Centraal-Europa, Oost-Europa en Centraal-Azië slechts de helft is (19,8 procent).

In de overgrote meerderheid van de gevallen (96 procent) gaat het om het zogeheten diabetes type 2. Overgewicht, slechte eetgewoonten, tabak- en alcoholgebruik en te weinig lichaamsbeweging zijn risicofactoren om diabetes type 2 te ontwikkelen, maar de onderzoekers benadrukken dat het voorkomen en beheersen van diabetes complexer is dan dat. Iemands genetische aanleg, maar ook sociale en financiële omstandigheden spelen een rol.

"Sommige mensen richten zich nogal snel op één of enkele risicofactoren, maar die benadering houdt geen rekening met de ongelijke omstandigheden waarin mensen wereldwijd worden geboren en leven", zegt Lauryn Stafford, die als volksgezondheidsexpert meewerkte aan de studie.

"Deze ongelijkheden hebben invloed op de toegang van mensen tot screening en behandeling en de beschikbaarheid van medische diensten. Dat is precies waarom we een completer beeld nodig hebben van de impact van diabetes op bevolkingsgroepen op individueel niveau", aldus Stafford.

