Een team van de Cliniques universitaires Saint-Luc heeft een tricuspidalisklep, de hartklep tussen de rechterboezem en de rechterkamer, via katheterisatie vervangen. Dit is een wereldprimeur, zo meldt het Brusselse universitaire ziekenhuis.

De ingreep werd uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf TRICares en betekent "een echte hoop" voor patiënten die te kwetsbaar zijn voor een grote hartoperatie of die niet reageren op conventionele behandelingen met medicijnen, luidt het.

De tricuspidalisklep is een van de vier kleppen van het hart, samen met de aortaklep, de mitralisklep en de pulmonaalklep. Haar disfunctie kan hartfalen veroorzaken en de behandeling bleef beperkt tot bijzonder invasieve chirurgie of medicamenteuze behandelingen met wisselende resultaten. Kwetsbare patiënten die niet reageren op medicatie, bleven zonder therapeutische opties.

De ingreep, op 22 augustus bij een 84-jarige patiënt, opent nieuwe perspectieven. Ze werd percutaan uitgevoerd, zonder de borstkas te openen, via de introductie van een sonde langs de lies die door de aderen navigeert en het mogelijk maakt om de klep in het hart te brengen.

De patiënt maakt het goed en herstelt thuis na minder dan een week ziekenhuisopname, aldus het medische team. Er zijn al voordelen voor zijn kwaliteit van leven waargenomen, onder meer een verbeterde ademhaling en herwinnen van energie.

