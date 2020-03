Op de spoedgevallendienst van het Universitair Ziekenhuis Brussel merken ze dat er sinds de uitbraak van het coronavirus 80 % minder patiënten met hartfalen zich aanmeldt. Maar dat is geen goed nieuws. Het UZ Brussel lanceert een videocampagne om duidelijk te maken dat mensen niet bang moeten zijn om naar de spoed te komen met klachten die niet gelinkt zijn aan COVID-19.

Het feit dat er minder patiënten met hartfalen op de spoeddienst terechtkomen, vinden ze bij het UZ Brussel eerder zorgwekkend nieuws. De sterke daling van 80 procent betekent niet dat er plots geen hartpatiënten meer zijn.

"Die patiënten zijn er wel, maar ze zijn waarschijnlijk bang om naar het ziekenhuis te komen. Daardoor wachten ze te lang voor problemen die niet aan COVID-19 gelinkt zijn. Het is belangrijk dat patiënten beseffen dat ze met andere klachten in een zone terechtkomen die volledig afgescheiden is van de coronapatiënten", zegt Gina Volkaert, woordvoerster van UZ Brussel.

In de filmpjes die verspreid worden via de sociale media van het UZ Brussel zijn dokters Ives Hubloue en Karlien François aan het woord. "Aarzel niet om bij pijn op de borst of bij moeite met spreken ook een beroep te doen op onze dienst", zegt Hubloue.

Mensen met een chronische aandoening zoals hart- en vaatproblemen of diabetes hebben opvolging nodig. Om die te verzorgen wordt in het UZ Brussel maximaal van telecommunicatie gebruikgemaakt, maar patiënten die zich zorgen maken, kunnen in eerste instantie ook contact opnemen met de huisarts. De huisartsen hebben toegang tot een speciaal telefoonnummer waarmee zij snel een afspraak voor een consultatie of onderzoek kunnen maken.

