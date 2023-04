De tijdelijke bevriezing van de supplementen voor patiënten blijft nog zeker tot het einde van het jaar behouden. Dat hebben de artsen en ziekenhuizen woensdagavond beslist, op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg donderdag.

De supplementen liggen al langer onder vuur. Ziekenhuizen mogen kamersupplementen aanrekenen, net zoals de artsen ereloonsupplementen. Dat is bovenop de gewone tarieven, bijvoorbeeld voor een eenpersoonskamer. Omdat de bedragen uit de hand lopen, heeft Vandenbroucke vorig jaar al een tijdelijke bevriezing ingevoerd tot eind april. Dat is nu dus verlengd tot en met eind december.

Deze tijdelijke maatregel maakt voor de socialist deel uit van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die hij wil doorvoeren. De ziekenhuizen zijn financieel afhankelijk geworden van die supplementen en artsen moeten daarvan een relatief groot deel afstaan. Die situatie wil Vandenbroucke doorbreken met een stabiele structurele financiering, al is dat een complex dossier waar eerder al zijn voorgangers hun tanden hebben op stukgebeten.

Samen met de bevriezing van de ereloonsupplementen is een standstill ingevoerd op de afdrachten van de artsen om ook hen te beschermen, verduidelijkt Vandenbroucke. Die gebeurt op zo'n manier dat medische innovatie in samenspraak met de ziekenhuizen en artsen mogelijk blijft, maar vermijdt dat artsen de bevriezing van de supplementen moeten betalen.

1438 euro aan ereloonsupplementen

"Met de verlenging van de bevriezing tot eind dit jaar onderschrijven alle betrokken partijen nu opnieuw het belang hiervan", reageert Vandenbroucke donderdag in een persbericht. "De volgende maanden zullen we gebruiken om in nauw overleg met de artsen-specialisten en de ziekenhuizen na te gaan hoe we vanaf 2024 de groei van ereloonsupplementen in ziekenhuizen én voor de ambulante zorg verder kunnen afremmen en onder controle brengen." Hij zoekt een evenwicht tussen de bescherming van de patiënt tegen hoge en onverwachte facturen, een correcte vergoeding voor artsen-specialisten in de ziekenhuizen en een financieel gezond beleid van de ziekenhuizen.

Uit cijfers die Vandenbroucke citeert, blijkt dat het globaal bedrag aan aangerekende ereloonsupplementen bij ziekenhuisopnames 610 miljoen euro bedraagt, op een totaalbedrag aan artsenhonoraria van 3,28 miljard euro. De gemiddelde patiëntenfactuur per verblijf in het ziekenhuis voor een klassieke opname bedraagt 642 euro, waarvan 349 euro aan ereloonsupplementen. Wordt enkel naar eenpersoonskamers in klassieke opname gekeken, dan gaat het om een gemiddelde factuur van 2.119 euro, waarvan 1.438 euro aan ereloonsupplementen. De supplementen stijgen bovendien sneller dan de terugbetaling door de ziekteverzekering.

