De subvariant XBB.1.5 van de omikronvariant van het coronavirus zal binnen een à twee maanden dominant worden in Europa. Dat verwacht het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Momenteel verspreidt de subvariant zich aan sneltempo in de Verenigde Staten.

XBB.1.5 dook in oktober op in de VS. Het gaat om een zeer besmettelijke subvariant die zich in het land momenteel 12 procent sneller verspreidt dan andere varianten en momenteel goed is voor bijna een derde van alle besmettingen.

In de laatste twee weken van 2022 was 2,5 procent van de coronabesmettingen in Europa te wijten aan de nieuwe subvariant. De wiskundige modellen van het ECDC voorspellen dat XBB.1.5 over een à twee maanden dominant kan zijn.

Voorlopig wijst niets erop dat besmettingen met de nieuwe subvariant ernstiger zijn dan bij andere varianten van omikron. Het ECDC schat het risico voor de algemene bevolking dan ook als laag in. "Het risico is gemiddeld tot hoog voor kwetsbare individuen, zoals ouderen, niet-gevaccineerden en mensen met een verminderde immuniteit", zegt de instantie wel.

Het ECDC benadrukt dat het om inschattingen gaat op basis van de beschikbare informatie en dat er nog "verscheidene lacunes in de kennis" zijn.

Alles samen rapporteerden al 38 landen besmettingen met XBB.1.5, zo liet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag weten. Het gros van de gevallen zijn in de VS terug te vinden (82 procent), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (8 procent) en Denemarken (2 procent).

