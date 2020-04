Sciensano onderzoekt hoeveel bloeddonoren antistoffen hebben opgebouwd tegen Covid-19. Hiervoor werkt het samen met het Rode Kruis in Vlaanderen en de Service du Sang in Brussel en Wallonië die de bloedstalen leveren.

Deze immuniteitsstudie zal testen of bloeddonoren antistoffen hebben aangemaakt tegen het coronavirus en dus de infectie hebben doorgemaakt. Deze studie heeft 3 belangrijke doelstellingen:

Meer inzicht krijgen over de ontwikkelde immuniteit/weerstand voor Covid-19. Dat gebeurt door het onderzoeken van het bloed op antistoffen. Hoe lang en hoe goed deze antistoffen dan zouden beschermen tegen Covid-19, moet nog verder onderzocht worden.

Een beter zicht krijgen op het aantal besmettingen in ons land bij de gezonde populatie. De bloeddonoren voldoen aan de eisen om bloed te mogen geven en zijn gezond op het moment van donatie. Dat sluit niet uit dat ze eerder wel (milde) symptomen hebben gehad.

Nagaan in welke mate de epidemie in België evolueert

Om de twee weken zal het Rode Kruis-Vlaanderen zo'n 1500 stalen leveren aan Sciensano en Service du sang zal hetzelfde doen voor Wallonië en Brussel. Deze stalen worden getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19. De donoren van het Rode Kruis zijn in regel gezonde personen uit heel België en representatief voor de gezonde bevolking. De studie start deze week al in Vlaanderen.

