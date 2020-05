De universiteit van Hasselt en de KU Leuven gaan samen met het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en het UZ Antwerpen een studie uitvoeren naar het verband tussen luchtverontreiniging en het ziekteverloop bij covid-19-patiënten. Het ethische comité heeft maandag de goedkeuring gegeven.

"Uit diverse studies is al gebleken dat luchtverontreiniging het immuunsysteem beïnvloedt en dus ook de ontstekingsreacties in de longen. Om dergelijke analyses betrouwbaar te doen, moeten we toch aan de slag gaan met de data van vier- tot vijfhonderd patiënten", zegt professor Tim Nawrot van de faculteit wetenschappen van de UHassel.

Er zijn aanwijzingen dat coronapatiënten die in een gebied met veel luchtverontreiniging wonen, een slechtere prognose en een minder gunstig ziekteverloop hebben. Uit een onderzoek van de Harvard-universiteit in de Verenigde Staten bleek dat per microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht extra, covid-patiënten 8 procent meer kans hebben om aan het virus te sterven.

Wetenschappers wisten dat luchtverontreiniging al een rol speelde bij niet-covid-19-patiënten. Er bestaat een nieuwe techniek om roetdeeltjes in de urine te meten om zo de luchtverontreiniging in een menselijk lichaam te bepalen.

"Luchtverontreiniging zal niet de enige bepalende factor zijn. Er zijn ook andere belangrijke factoren zoals leeftijd en gewicht. Bij de eerste patiënten zullen deze week al onderzoeken starten. De studie zal toch meer dan een jaar duren", aldus professor Tim Nawrot.

