Op Internationale Vrouwendag roept Hologic beleidsmakers op om vooroordelen opzij te schuiven en hiaten in de gezondheidszorg aan te pakken om de levensverwachting van vrouwen in België te verbeteren. Dat doet het op basis van gegevens uit de Global Women's Health Index, het grootste onderzoek naar de gezondheid van vrouwen wereldwijd.

De studie van Hologic biedt beleidsmakers inzake gezondheidszorg objectieve en onafhankelijke data met betrekking tot de gezondheid van vrouwen om te evalueren hoe hun land het doet ten opzichte van anderen. De Index is bedoeld om te kijken waar de sterktes liggen en waar er ruimte voor verbetering is bij het uitstippelen van het gezondheidsbeleid voor vrouwen. Terwijl ons land herstelt van de ergste aspecten van de pandemie, is dit een oproep naar beleidsmakers om de oorzaken van de ongelijkheid in gezondheid waarmee vrouwen en meisjes geconfronteerd worden, aan te pakken.

Geen enkel land scoorde hoger dan 69 van de 100 op de Index, die werd aangevoerd door Taiwan. Europa scoorde gemiddeld 58 op 100, waaruit blijkt dat Europese leiders nog heel wat werk hebben om de gezondheid van vrouwen te verbeteren.

Huiselijk geweld scoort zeer hoog in België

Over de hele lijn doet België het behoorlijk, met een score van 61 op 100;

Terwijl we het met 90 op 100 erg goed doen op het vlak van basisbehoeften (eten en huisvesting), is er - net als in de rest van de wereld - nog erg veel werk als het op preventieve zorg aankomt (20/100). Dit omvat tests en screenings voor de meest voorkomende, snelst opkomende en/of schadelijkste ziekten: hoge bloeddruk, kanker, diabetes en seksueel overdraagbare aandoeningen;

37% van de vrouwen in de groep van de 40% laagste inkomens zegt vaak fysieke pijn te hebben, wat aanzienlijk meer is dan bij vrouwen in de hoogste tot middelste inkomensgroepen;

83% van de vrouwen tussen 15 en 39 jaar zegt dat huiselijk geweld een wijdverspreid probleem is in België, tegenover 75% van de vrouwen tussen 40 en 59 jaar en 73% van de vrouwen van 60 jaar en ouder;

Bijna de helft (49%) van de Belgische vrouwen zegt zich vaak zorgen te maken;

Opnieuw bijna de helft (47%) voelt zich niet veilig als ze 's nachts alleen op straat zijn.

Vijf dimensies

De Hologic Global Women's Health Index identificeerde vijf dimensies van de gezondheid van vrouwen die samen meer dan 80% bijdragen aan de levensverwachting bij de geboorte: preventieve zorg, mening over gezondheid en veiligheid, emotionele gezondheid, individuele gezondheid en basisbehoeften. Positieve verbeteringen op iedere dimensie kunnen vrouwen helpen om gezonder en langer te leven. per land

De Index houdt per land veranderingen bij en biedt een standaard dataset op basis waarvan de huidige gezondheidstoestand van vrouwen kan worden gemeten. Dit stelt overheden in staat prioriteiten te stellen, passende oplossingen te identificeren en uit te voeren.

"Als wereldwijde voorvechter inzake de gezondheid van vrouwen begrijpen we de cruciale rol die kwalitatieve data spelen bij het voeren van onderbouwd beleid. Hologic heeft deze Index opgesteld om leiders en beleidsmakers te helpen de gezondheid van vrouwen de broodnodige aandacht te geven. Het is de eerste stap van een meerjarig project om mensen in invloedrijke posities te helpen oplossingen te ontwikkelen die ieder van ons ten goede zullen komen, nu en in de toekomst," aldus Michael Bronsdijk, General Manager Benelux-Nordics van Hologic.

De Hologic Global Women's Health Index, uitgevoerd in samenwerking met het analyse- en adviesbureau Gallup, is gebaseerd op interviews die zijn gehouden in de periode van februari 2020 tot maart 2021.

