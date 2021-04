Er is dinsdag een stormloop op het online platform QVAX.be, waar men zich kan inschrijven op de reservelijst voor een coronavaccin. Omstreeks 9.30 uur zijn er meer dan 140.000 wachtenden, goed voor een wachttijd van meer dan een uur.

Er is veel interesse om sneller gevaccineerd te worden, maar het aantal vaccins op overschot is beperkt doordat de meeste mensen op afspraak naar het vaccinatiecentrum komen, waarschuwt Jan De Maeseneer van de Taskforce Vaccinatie op Radio1. Bovendien zijn er slechts twee gemeenten in Vlaanderen (Roeselare en Deinze) die momenteel al kandidaten van de reservelijst zouden oproepen, als ze vaccins op overschot hebben. Andere Vlaamse vaccinatiecentra hanteren een lokale reservelijst. In Wallonië zou de lijst wel direct meer gebruikt worden. In de toekomst zou het gebruik van de centrale reservelijst kunnen uitbreiden, verwacht De Maeseneer.

De oproepingen van de centrale reservelijst zullen ook steeds gebeuren binnen de doelgroep die op dat moment aan de beurt is. Momenteel zijn dat de 65-plussers.

Registreren op de reservelijst kan via QVAX.be. Registreren gebeurt eenvoudig met het rijksregisternummer, waarna men een vaccinatiecentrum selecteert en beschikbaarheden doorgeeft. Die gelden voor de volgende zeven dagen, maar kunnen wel wekelijks herhaald worden.

Het doel van de reservelijst is om zoveel mogelijk beschikbare dosissen te kunnen gebruiken, want elke dag gaan er wel verloren door mensen die niet komen opdagen op hun vaccinatieafspraak.

