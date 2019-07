De helft van de vrouwen krijgt ooit met een urineweginfectie te maken en soms blijft die zich hardnekkig herhalen. Recent onderzoek werpt een nieuw licht op de zaak. Welke behandelingen zijn aangewezen, helpen veenbessen, welke rol spelen fout plassen en stress?

Urineweginfecties komen bij vrouwen frequent voor, maar niet alle plas-klachten zijn het gevolg van zo'n infectie. 'Er is best veel verwarring over. Zeker bij vrouwen rond de menopauze', weet gynaecoloog dr. Hendrik Cammu (UZ Brussel). 'Door de menopauze neemt de vaginale droogte toe. Dat zorgt voor meer irritatie en kan leiden tot gelijkaardige plasklachten, zoals een branderig gevoel bij het plassen, heel vaak een klein plasje moeten doen en nachtelijke of valse plasdrang. Die worden vaak onterecht geïnterpreteerd als een infectie.'

...