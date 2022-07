Al maanden gaat je leven aan je voorbij als een hogesnelheidstrein. Je voelt je ongelukkig. Je hebt hoofdpijn en bent prikkelbaar. Tijd om op de rem te gaan staan. Blijf jouw stress de baas met deze tips.

Tijdens je leven zijn er veel gebeurtenissen die stress kunnen geven. De dood van een geliefde. Een echtscheiding of ontslag. Maar het meest voorkomend is stress door een hoge werkdruk. Heb jij het idee dat je stress hebt? Neem jouw klachten ernstig en doe er iets aan.

1. Plan vrije tijd

Zoek niet naar een eenzaam uurtje in je agenda maar plan van te voren een vrij moment in. Dat moment is voor jou en niet om je belastingformulieren in te vullen. Spreek af met anderen, dan kan je ook niet zo gemakkelijk afzeggen.

2. Hou op met 'moeten'

Het lijkt alsof iedereen zoveel van je verwacht. Dat alles mis gaat als jij niets doet. Bedenk dat je niet onmisbaar bent. Vaak zijn het niet de anderen waarvan je zoveel moet. Meestal moet je zoveel van jezelf. Je hoeft niet perfect te zijn. Pas je doelen aan, zodat ze haalbaar zijn.

3. Eet gezond en sport

Stress maakt je moe, logisch dat je het liefst met een pizza op de bank ploft. Op dat moment lijkt dat verwennerij, maar op de lange termijn geef je stress meer kans. Zorg dat je gezond blijft en gezond eet, dan kan jouw geest en lichaam beter tegen spanning. Van bewegen krijg je meer energie en het werkt ook nog eens stressverlagend.

4. Geen koffie, sigaretten, alcohol en slaapmiddelen

Het zijn populaire middeltjes om je minder gestresst te voelen. Maar jammer genoeg werken ze niet. Uiteindelijk zorgen stoffen als nicotine en cafeïne in tabak en koffie er voor dat jouw lichaam nog meer spanning voelt. Alcohol en slaapmiddelen helpen je inslapen, maar je krijgt minder gezonde slaap. Terwijl je die nodig hebt om alle indrukken van de dag te verwerken.

5. Schrap activiteiten

Heb je het echt te druk? Kijk eens objectief naar al jouw bezigheden. Kan je niet wat schrappen? Je bent niet overal verantwoordelijk voor. Denk niet dat je zwak bent, als je besluit minder te gaan werken. Bedenk dat jouw baas meer heeft aan een werknemer die een normale hoeveelheid werk verzet, dan één die thuis zit met een burn-out.

6. Praat met anderen

Blijf niet alleen zitten met jouw problemen. Op je werk kan je je baas of collega's duidelijk maken dat je teveel werk hebt liggen. Of dat het te chaotisch is. Grote kans dat ze niet eens hebben gemerkt dat jouw werk je overspoelt.

7. Zeg 'Nee'

Kies ook eens voor jezelf. Stel grenzen aan wat je wel en niet wilt doen. Het is heel frustrerend als andere mensen jouw leven bepalen. Zeg niet meteen 'ja' als iemand iets van je wil, waar je eigenlijk geen zin in hebt. Vraag tenminste bedenktijd, dat maakt het makkelijker om af te zeggen.

8. Maak een planning

Begin de dag met een takenlijstje. Schrijf hier op wat je die dag moet doen. Het geeft je overzicht en houvast. Je kan ook aan het einde van een werkdag alvast een lijstje voor de volgende dag maken. Dat helpt je 's avonds om je werk los te laten. Als je in je vrije tijd dan nog aan iets denkt, schrijf je dit meteen op.

9. Denk aan uw successen

Misschien sta je nu voor een moeilijke situatie, maar dat kan je aan. Je hebt al voor hetere vuren gestaan. Wees trots op wat je tot nu toe hebt behaald. Je hebt zoveel goede eigenschappen.

10. Ontspan

Zorg voor vaste momenten van ontspanning. Hoe je dat doet maakt niet uit. Doe ademhalingsoefeningen, maak een wandeling. Veel mensen ontspannen met muziek, een boek of een lang uitgebreid bad.

11. Herken stress

Voor iedereen is het hebben van stress anders. Niet iedereen heeft hoofdpijn, de één valt af, de ander gaat zich volproppen. Let goed op de signalen die jouw lichaam geeft. Leer van vorige stresssituaties, zodat je snel kan ingrijpen als het jou weer overkomt.

Helpt dit niet?

Heeft u dit allemaal geprobeerd, maar zonder resultaat? Ga dan naar de huisarts en zoek professionele hulp.

Bron: Plusonline.nl

Tijdens je leven zijn er veel gebeurtenissen die stress kunnen geven. De dood van een geliefde. Een echtscheiding of ontslag. Maar het meest voorkomend is stress door een hoge werkdruk. Heb jij het idee dat je stress hebt? Neem jouw klachten ernstig en doe er iets aan.Zoek niet naar een eenzaam uurtje in je agenda maar plan van te voren een vrij moment in. Dat moment is voor jou en niet om je belastingformulieren in te vullen. Spreek af met anderen, dan kan je ook niet zo gemakkelijk afzeggen.Het lijkt alsof iedereen zoveel van je verwacht. Dat alles mis gaat als jij niets doet. Bedenk dat je niet onmisbaar bent. Vaak zijn het niet de anderen waarvan je zoveel moet. Meestal moet je zoveel van jezelf. Je hoeft niet perfect te zijn. Pas je doelen aan, zodat ze haalbaar zijn.Stress maakt je moe, logisch dat je het liefst met een pizza op de bank ploft. Op dat moment lijkt dat verwennerij, maar op de lange termijn geef je stress meer kans. Zorg dat je gezond blijft en gezond eet, dan kan jouw geest en lichaam beter tegen spanning. Van bewegen krijg je meer energie en het werkt ook nog eens stressverlagend.Het zijn populaire middeltjes om je minder gestresst te voelen. Maar jammer genoeg werken ze niet. Uiteindelijk zorgen stoffen als nicotine en cafeïne in tabak en koffie er voor dat jouw lichaam nog meer spanning voelt. Alcohol en slaapmiddelen helpen je inslapen, maar je krijgt minder gezonde slaap. Terwijl je die nodig hebt om alle indrukken van de dag te verwerken.Heb je het echt te druk? Kijk eens objectief naar al jouw bezigheden. Kan je niet wat schrappen? Je bent niet overal verantwoordelijk voor. Denk niet dat je zwak bent, als je besluit minder te gaan werken. Bedenk dat jouw baas meer heeft aan een werknemer die een normale hoeveelheid werk verzet, dan één die thuis zit met een burn-out.Blijf niet alleen zitten met jouw problemen. Op je werk kan je je baas of collega's duidelijk maken dat je teveel werk hebt liggen. Of dat het te chaotisch is. Grote kans dat ze niet eens hebben gemerkt dat jouw werk je overspoelt.Kies ook eens voor jezelf. Stel grenzen aan wat je wel en niet wilt doen. Het is heel frustrerend als andere mensen jouw leven bepalen. Zeg niet meteen 'ja' als iemand iets van je wil, waar je eigenlijk geen zin in hebt. Vraag tenminste bedenktijd, dat maakt het makkelijker om af te zeggen.Begin de dag met een takenlijstje. Schrijf hier op wat je die dag moet doen. Het geeft je overzicht en houvast. Je kan ook aan het einde van een werkdag alvast een lijstje voor de volgende dag maken. Dat helpt je 's avonds om je werk los te laten. Als je in je vrije tijd dan nog aan iets denkt, schrijf je dit meteen op.Misschien sta je nu voor een moeilijke situatie, maar dat kan je aan. Je hebt al voor hetere vuren gestaan. Wees trots op wat je tot nu toe hebt behaald. Je hebt zoveel goede eigenschappen.Zorg voor vaste momenten van ontspanning. Hoe je dat doet maakt niet uit. Doe ademhalingsoefeningen, maak een wandeling. Veel mensen ontspannen met muziek, een boek of een lang uitgebreid bad.Voor iedereen is het hebben van stress anders. Niet iedereen heeft hoofdpijn, de één valt af, de ander gaat zich volproppen. Let goed op de signalen die jouw lichaam geeft. Leer van vorige stresssituaties, zodat je snel kan ingrijpen als het jou weer overkomt.Heeft u dit allemaal geprobeerd, maar zonder resultaat? Ga dan naar de huisarts en zoek professionele hulp.Bron: Plusonline.nl