Door tijdig te screenen kunnen heel wat darmkankers voorkomen of genezen worden. Die boodschap draagt de vzw Stop Darmkanker, het geesteskind van dr. Luc Colemont al tien jaar uit via allerlei kanalen. Sinds vorige week is er ook een originele podcastreeks waarin bekende en minder bekende mensen vertellen over hun ervaringen met deze ziekte.

Door de coronacrisis hebben de bevolkingsonderzoeken naar onder meer darmkanker geruime tijd stilgelegen. Intussen zijn de screenings weer opgestart maar verschillende organisaties en specialisten stelden vast dat het aantal diagnoses én behandelingen de afgelopen maanden sterk was teruggelopen. Zij verwachten de komende maanden een inhaalbeweging en roepen mensen uitdrukkelijk op om deel te nemen aan de onderzoeken of bij klachten een doktersbezoek niet langer uit te stellen.

Dat is ook de 'grote boodschap' achter deze zes uur lange podcast van Stop Darmkanker. Nog elke dag worden in ons land gemiddeld 23 nieuwe gevallen van darmkanker vastgesteld en zijn er 10 begrafenissen. "Doe de test, blijft hét advies dat iedereen moet onthouden", benadrukt dr. Colemont. In de podcastreeks brengen interviewer Joost Houtman en Luc Colemont een mix van achtergrondinfo en openhartige gesprekken met onder meer ex-minister Jo Vandeurzen, reclamemaker Harry Demey, en onderneemster Inge Geurdens.

Ervaringsdeskundigen

Een opvallende aflevering is het gesprek met de Gentse ex-politiechef Steven De Smet die aangeeft hoe de ziekte hem aangreep. "Bij mij werd de tumor toevallig ontdekt door die test te doen. Anders zat ik hier wellicht niet meer vandaag. Sommigen verwerken het door te zwijgen maar voor mij is het superbelangrijk om mijn verhaal en kennis te delen om zo darmkankers te voorkomen ! Ik heb er een blog over geschreven met enorm veel reacties."

Dr. Luc Colemont, ex-politiechef Steven De Smet en interviewer Joost Houtman. © Stop Darmkanker

Leven met en na darmkanker raakt ook heel wat domeinen van het dagelijks leven waar je vooraf amper bij stil staat. "Wat je eet bijvoorbeeld. Ik at altijd graag een goed stuk vlees, nu nog steeds maar het 'afscheid' ervan ligt vandaag wel anders. Daardoor eet ik nu veel minder vlees, en alleen thuis want de vertering kan plots snel gaan. Misschien speelt het ook in mijn hoofd. Brein en darmen staan nauw in contact met elkaar. Er is een stuk darm weggenomen bij mij. Daar kan je mee leven maar 100 % aangenaam is dat niet. Het blijft opletten wat je eet en als ik eens ga lopen, voel ik soms mijn darmen. Zit het in mijn hoofd of is het echt? Maar ik voel het", getuigt Steven De Smet.

Gênante gevolgen

"Heel wat gevolgen van darmkanker situeren zich ook nog in de taboesfeer, net omdat de gevolgen vaak gênant zijn, zoals die plotse toiletdrang", legt dr. Luc Colemont uit. "Eerlijke getuigenissen van lotgenoten kunnen helpen om dat probleem aan te kaarten en meer openheid te creëren. Bij sommige darmkankers bevindt het gezwel zich onderaan in de endeldarm. Wanneer dat wordt weggenomen, verliezen ze een soort reservoir, waardoor de stoelgang veel sneller het lichaam verlaat."

In zijn jarenlange praktijk merkte Luc Colemont ook hoe uiteenlopend patiënten reageren op darmkanker. "Sommigen hebben nadien nauwelijks last en beschouwen het als een afgesloten hoofdstuk, anderen ervaren wel degelijk een impact op hun seksualiteit, beweging, eten enz. . Het valt ook niet vooraf te voorspellen hoe iemand zal reageren op zo'n diagnose. Ik hield die gesprekken meestal aan het einde van de dag, om er tijd voor te maken en in te spelen op hun vragen en reacties. Met de meeste patiënten ontstaat een soort band. Ik besef dat ik als arts een grote impact heb gehad op hun leven door de diagnose die ik heb moeten brengen."

Positieve evolutie

De jongste jaren tekent zich wel een duidelijk positieve evolutie af. "Terwijl vroeger de tumoren vooral in latere stadia ontdekt werden en dus meestal een zware chemobehandeling nodig hadden, zien we sinds de screening via het bevolkingsonderzoek een kentering, waarbij meer tumoren in eerste stadia gevonden worden. Die kunnen vaak goed behandeld worden zonder chemo."

Podcast 'De grote boodschap' via www.stopdarmkanker.be, of via spotify, Google, Apple

