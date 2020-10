Als je slecht hebt geslapen, stel je die kop sterke, zwarte koffie toch maar beter uit tot na het ontbijt. Uit Brits onderzoek blijkt immers dat koffie het metabolisme en de suikerspiegel kan verstoren.

Het onderzoek door het Centrum voor Voeding, Beweging en Metabolisme aan de Universiteit van Bath keek naar het effect van slaaponderbrekingen en ochtendkoffie op een reeks verschillende processen van het metabolisme.

Experiment

Voor de studie werd gezonde mannen en vrouwen gevraagd om drie verschillende nachtelijke experimenten in willekeurige volgorde te ondergaan. In een eerste experiment was de nachtrust normaal en kregen ze bij het ontwaken een suikerhoudende drank die qua calorieën overeenkomt met een doorsnee ontbijt. Bij een volgend experiment werden ze de hele nacht om het uur gewekt, en kregen ze bij het ontwaken hetzelfde suikerhoudende drankje.

Ook bij de derde proef werden de deelnemers voortdurend gewekt, maar kregen ze bij het opstaan eerst een sterke zwarte koffie, een halfuurtje voor het vloeibare ontbijt.

Uit eerder onderzoek was gebleken dat verschillende nachten met onvoldoende slaap negatieve metabolische effecten kan hebben. Maar deze studie toont aan dat een enkele nacht van gefragmenteerde slaap niet hetzelfde effect heeft: het wakker maken verstoorde de glucose- en insulinereacties van de deelnemers bij het ontbijt niet echt.

Zwarte koffie

Maar dat bleek heel anders als er sterke zwarte koffie vóór het ontbijt werd gedronken: dit verhoogde de bloedglucoserespons op het ontbijt met ongeveer zo'n 50 procent. Dat is significant, want veel mensen beginnen de dag met een kop koffie, zegt hoogleraar James Betts, die toezicht hield op de studie.

"We weten dat bijna de helft van de mensen 's ochtends wakker wordt en, nog voor iets anders te doen koffie drinkt", zegt Betts. "En hoe vermoeider we ons voelen, hoe sterker de koffie. Deze studie is belangrijk omdat we tot nu toe beperkte kennis hadden over wat dit met ons lichaam doet, in het bijzonder voor onze stofwisseling en bloedsuikerspiegel."

Volgens de onderzoekers is het beter eerst te ontbijten en later koffie te drinken, maar is er ook nog meer onderzoek nodig. "Er is nog veel meer dat we moeten leren over de effecten van slaap op ons metabolisme, zoals hoeveel slaaponderbreking nodig is om ons metabolisme te verstoren en wat de langetermijnimplicaties hiervan zijn", zegt hoofdonderzoeker Harry Smith. "Maar ook hoe lichaamsbeweging bijvoorbeeld kan helpen om de effecten hiervan tegen te gaan."

De studie verscheen in het British Journal of Nutrition.

